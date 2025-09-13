Il pensait préparer sa retraite avec ChatGPT… il finit ruiné

Dans un monde où l’intelligence artificielle occupe de plus en plus de place dans notre quotidien, il faut garder l’œil ouvert sur les informations que ces outils nous balancent. Un incident en Espagne vient rappeler que se fier aveuglément à l’IA peut se jouer très cher. Un retraité a vu ses rêves d’une retraite confortable s’envoler après avoir suivi les conseils de ChatGPT pour préparer son départ. Ce récit montre bien les limites de l’IA et les risques de prendre pour argent comptant ce qu’on lit en ligne.

Une erreur coûteuse

Ce retraité, ancien salarié en Espagne, espérait prendre sa retraite anticipée et toucher une pension mensuelle de 800 euros. Or, en suivant les recommandations erronées de ChatGPT, il s’est retrouvé avec seulement 200 euros par mois. Cette énorme différence découle d’informations fausses fournies par l’outil, illustrant la désinformation concernant les retraites.

Ce cas ne semble pas être isolé. D’autres utilisateurs ont reçu des renseignements inexacts sur plusieurs points du droit du travail, comme les délais de licenciement. Ces erreurs montrent qu’il est indispensable de vérifier et recouper ce que l’on trouve sur Internet, surtout quand il s’agit de prendre des décisions financières importantes.

L’intervention d’un avocat

Face à cette situation fâcheuse, Nacho, avocat spécialisé en droit du travail en Espagne, a décidé de passer à l’action. Il a raconté l’histoire sur TikTok afin d’alerter le public sur les dangers de se fier sans réserve à des intelligences artificielles comme ChatGPT. Selon lui, « ChatGPT lui a coûté très cher pour toute la vie », illustrant bien combien une mauvaise information peut peser longtemps sur quelqu’un.

Nacho insiste sur le fait que même si ces outils peuvent être utiles, ils ne remplacent en aucun cas les conseils d’un professionnel. « C’est un outil d’aide, mais souvent, il n’est pas fiable », précise-t-il. Il recommande donc à chacun de consulter des experts avant de prendre des décisions financières importantes.

Des conseils pour éviter les pièges

Cette affaire rappelle l’impact de l’intelligence artificielle sur les décisions financières ou juridiques. Les spécialistes conseillent de toujours vérifier ce que l’on trouve sur Internet et de demander l’avis de professionnels qualifiés pour être certain d’avoir les bonnes informations.

Pour ceux qui envisagent leur retraite, il est conseillé de s’appuyer sur des ressources sûres et officielles, comme le site Info-retraites.fr, qui propose des simulations personnalisées basées sur vos droits réels. Cette démarche permet de préparer son avenir financier de manière plus sûre et précise.