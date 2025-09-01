Intox : l’Agirc-Arrco ne payera pas une « aide vacance » à ses affiliés

À une époque où la désinformation se répand vite sur Internet, le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco vient d’alerter ses affiliés sur des infos bidons concernant une supposée « aide vacances » pour les retraités. Bien que cette aide ait bien existé autrefois, elle a été supprimée en 2023, laissant place à des rumeurs qui ne cessent d’apparaître sur différents sites web.

Les avertissements de l’Agirc-Arrco

En août dernier, l’Agirc-Arrco a décidé de prévenir ses affiliés via son compte X au sujet de fausses nouvelles annonçant des aides financières pour les vacances. Ces articles trompeurs laissaient entendre que les retraités pouvaient bénéficier de chèques ou d’aides vacances, ce qui n’est plus le cas depuis cette année.

Les conséquences de ces fausses informations sont importantes. Beaucoup d’affiliés se sont laissés berner et ont entamé des démarches auprès de la caisse Agirc-Arrco en espérant obtenir une aide qui n’existe plus, tout comme les escroqueries Agirc-Arrco qui visent à dérober des informations personnelles. L’organisme insiste sur le fait que sa seule source d’information officielle reste son site Internet, où aucune aide aux vacances n’est mentionnée.

https://x.com/AgircArrco/status/1951292911418568928

La diffusion des fausses nouvelles

Plusieurs sites Internet ont participé à la propagation de ces rumeurs. Parmi eux, RMC Conso a repéré plusieurs plateformes relayant ces rumeurs sur le financement des vacances. Le site SoonNight.com, par exemple, a publié des articles illustrés avec des images créées par intelligence artificielle, ce qui donne aux faux contenus un air légitime.

Même le site msn.com s’est retrouvé à diffuser un article évoquant une aide pour les retraités affiliés au régime complémentaire. Selon cet article, l’aide ciblerait des retraités de 60 ans et plus, avec un montant pouvant atteindre 800 euros pour les foyers percevant moins de 1.000 euros de revenus mensuels. Pourtant, cette information est fausse puisque l’aide a disparu depuis 2023.

Quand l’aide vacances a disparu

L’aide vacances proposée par l’Agirc-Arrco était bien réelle jusqu’à ce qu’elle soit supprimée récemment. Cette décision fait suite à de nouvelles orientations budgétaires et à la révision globale d’Action Sociale de l’Agirc-Arrco, qui ne considère plus les vacances comme un domaine à privilégier (les vacances ne figurent plus dans les priorités d’intervention). Des sites comme Mes-Allocs.fr ont aussi précisé que ces aides ne seraient plus disponibles en 2025.

Ce changement marque un tournant dans les priorités du régime de retraite complémentaire, qui se recentre sur des secteurs jugés plus importants pour le soutien des retraités, en parallèle avec les contrôles renforcés sur les retraités pour éviter les fraudes.

Ce que ça change pour les affiliés

Face à la vague de désinformation, il est recommandé aux affiliés de rester vigilants et de vérifier les informations auprès des sources officielles, illustrant la nécessité de vigilance face à la désinformation. L’Agirc-Arrco rappelle que toute information pertinente sera communiquée directement par le biais de ses propres canaux. En se basant uniquement sur ces sources sûres, les retraités éviteront de tomber dans le piège des articles mensongers et pourront protéger leurs intérêts.