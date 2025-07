Ils jouaient au golf… jusqu’à ce qu’un squale leur tombe sur la tête

Le 18 mai 2025, en Caroline du Sud, un fait des plus surprenants s’est produit : un petit requin-marteau s’est trouvé en plein vol, littéralement lâché du ciel, lors d’une partie de disc golf. L’incident a eu lieu non loin du 11ème trou du parcours boisé de Splinter City, près de la côte Atlantique. Les joueurs présents n’en croyaient pas leurs yeux.

Une rencontre inattendue sur le terrain

Le disc golf, ce sport où l’on lance des disques façon frisbee vers une cible dans un esprit similaire à celui du golf, se pratique en pleine nature. C’est donc pas tous les jours qu’on se retrouve nez à nez avec un requin lors d’une partie sur la terre ferme. Jonathan Marlowe, qui jouait avec quelques amis ce jour-là, a vu l’événement de ses propres yeux. Il raconte avoir assisté à une scène étonnante : un balbuzard pêcheur tenait quelque chose dans ses serres avant de lâcher prise. « J’étais juste venu pour jouer au disc golf », a-t-il dit, encore abasourdi.

Le rôle inattendu du balbuzard pêcheur

La raison de cette chute farfelue se trouve dans les habitudes alimentaires du balbuzard pêcheur, aussi appelé « aigle pêcheur ». Ce rapace avait attrapé le requin-marteau pour le repas, mais a été dérangé par deux corneilles. Ce phénomène, où un groupe d’oiseaux harcèle un prédateur (on parle ici de « mobbing »), a poussé le balbuzard à lâcher sa prise au-dessus du parcours. Pour attraper ses proies glissantes, ses pattes sont particulièrement adaptées, même s’il privilégie habituellement des poissons mesurant moins de 30 centimètres.

Un requin hors de son milieu naturel

Les clichés pris par Jonathan Marlowe et ses copains montrent un requin-marteau d’un peu plus d’un mètre. Ces requins évoluent normalement dans les eaux tropicales et peuvent atteindre jusqu’à 3,5 mètres une fois adultes. Dans les eaux côtières de Caroline du Sud et de Géorgie, on peut y trouver plusieurs types de requins-marteaux, notamment :

le requin-marteau tiburo

le requin-marteau halicorne

le grand requin-marteau

le rare requin-marteau de Caroline, découvert en 2013

La présence régulière de ces espèces illustre bien la richesse écologique des côtes du sud-est américain.

Réactions et leçons tirées de cette histoire

Après avoir immortalisé ce moment insolite avec quelques photos, Jonathan Marlowe et ses amis ont préféré laisser le requin en place, espérant que le balbuzard reviendrait récupérer son repas égaré. Ce petit épisode illustre parfaitement les rencontres surprenantes entre la faune terrestre et marine dans cette région aux multiples richesses naturelles.

L’histoire a rapidement circulé dans plusieurs médias, dont The New York Post et Garden and Gun, qui ont montré l’intérêt du public pour ces anecdotes de la nature.