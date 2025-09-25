Ils louent leur bien sur Airbnb… et reçoivent une facture d’électricité à 1 300 €

Une nouvelle combine se répand sur Airbnb, touchant spécialement les proprios de locations saisonnières. Des locataires malintentionnés transforment temporairement ces logements en véritables « fermes à cryptomonnaies », ce qui fait grimper les factures d’électricité en flèche. Ce phénomène, qui vient tout juste de pointer le bout de son nez, inquiète de plus en plus de nombreux propriétaires et montre bien les difficultés à surveiller les activités des locataires dans un cadre juridique inadapté.

Décortiquer le truc du minage clandestin

Au cœur de cette combine se trouve le minage de cryptomonnaies. Concrètement, les locataires installent des ordinateurs puissants qui tournent 24h/24 pour résoudre des calculs mathématiques bien corsés. En faisant ça, ils valident les transactions sur la blockchain et se voient offrir de nouvelles unités de cryptomonnaie en récompense. Le hic, c’est que cette activité bouffe énormément d’électricité, ce qui se traduit par des factures pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros.

Les témoignages ne manquent pas. Ashley Ann, une propriétaire américaine, s’est retrouvée avec une facture de 1 300 € après seulement trois semaines de location. Ses locataires avaient mis en place une dizaine d’ordinateurs dans son logement, engrangeant environ 86 000 € en bitcoins (la somme récoltée grâce au minage). Un autre propriétaire, Rylan, a vu sa facture s’envoler jusqu’à 2 600 $ (environ 2 200 €) pour seulement quinze jours de location (Source : Selectra).

Réactions d’Airbnb et pistes pour s’en sortir

Face à ces abus, Airbnb a décidé de prendre en charge les dossiers de façon individuelle. Par exemple, Ashley Ann a été remboursée après avoir fourni des preuves vidéo convaincantes. Par contre, tout n’est pas simple : Rylan n’a pas été indemnisé, Airbnb ayant refusé de couvrir les frais liés à une consommation d’électricité hors norme.

Pour se prémunir contre ce genre de combine, plusieurs solutions sont sur la table. Certains experts conseillent aux propriétaires d’ajouter une clause dans leur règlement intérieur pour interdire clairement le minage de cryptomonnaies. Une autre astuce consiste à relever le compteur électrique à l’arrivée et au départ du locataire pour les locations de longue durée. Prendre une photo datée du compteur peut aussi servir de preuve si jamais une dispute surgit à cause d’une consommation anormale.

Petits conseils juridiques et recommandations pratiques

L’avocat Xavier Demeuzoy recommande vivement aux propriétaires de relever le compteur en présence du locataire pour éviter toute contestation plus tard. Même si certains spécialistes qualifient ce phénomène de « rarissime », il peut représenter un vrai souci pour ceux qui en font l’expérience.

Les chiffres sont parlants : une facture surprise de 1 300 € pour Ashley Ann et ses locataires qui ont pu récolter 86 000 € en bitcoins montrent bien l’ampleur du problème. De son côté, Rylan se retrouve avec une charge financière considérable de 2 600 $ (soit environ 2 200 €).