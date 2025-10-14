« Vous allez tomber de haut » : voici combien touchent réellement les retraités selon leur régime

En 2023, le système de pensions en France s’élève à 1 692 € nets par mois. Le montant moyen des pensions, les différences entre les régimes et l’écart persistant entre les sexes influencent le quotidien des retraités. Saisir ces dynamiques est important pour mesurer les répercussions sur la vie de millions de personnes.

Montant moyen des pensions et différences selon les régimes

Selon le dernier rapport de la DREES, en 2023, le montant moyen des pensions en France s’élève à 1 692 € nets par mois. Ce chiffre inclut plusieurs éléments tels que la pension de base, la pension complémentaire, la pension de réversion ainsi que les majorations pour trois enfants ou plus. Pour mémoire, cette moyenne est passée de 1 662 € en 2022 à 1 579 € en 2021.

Les écarts selon les régimes se font sentir, notamment avec le minimum contributif pour les retraités agricoles. Dans le régime général, la pension de base est de 734 €, tandis que la pension complémentaire Agirc-Arrco réunit 527 €. Pour les retraités agricoles, c’est nettement moins : 272 € pour les salariés et une combinaison de 415 € de base avec 132 € supplémentaire pour les non-salariés. Du côté des fonctionnaires civils, la moyenne atteint 2 223 €, et les agents affiliés à la CNRACL touchent environ 1 400 €. Enfin, les contractuels de la fonction publique affiliés à l’Ircantec bénéficient d’une pension autour de 140 €.

Particularités des comparaisons entre régimes

Il faut noter que certains régimes, comme ceux de la fonction publique ou les régimes spéciaux, versent une pension globale sans complémentaire distincte, à la différence du régime général. Cette distinction permet d’éviter des comparaisons trompeuses entre les différents systèmes.

À la fin de l’année 2022, environ 17 millions de retraités avaient un droit direct en France, ce qui représente une augmentation de 175 000 par rapport à l’année précédente. Toutefois, cette progression reste plus modérée qu’entre 2005 et 2010. On remarque aussi que les femmes constituent 53 % du total des retraités.

Écart entre hommes et femmes et âge moyen de départ

D’après Moneyvox, l’écart entre les pensions des hommes et des femmes demeure marqué, avec une différence de plus de 700 euros. En moyenne, les femmes reçoivent 1 306 € par mois en brut, contre 2 089 € pour les hommes. Cela signifie que l’écart s’est ramené à 37 % en 2023, contre 50 % en 2004.

L’âge moyen de départ à la retraite est d’environ 62 ans et 9 mois. On note une légère variation entre les sexes, avec 63 ans et 1 mois pour les femmes et 62 ans et 5 mois pour les hommes.

Profils variés des retraités

Les montants bruts mensuels moyens varient aussi selon chaque caisse de retraite. Par exemple, le CNAV, qui concerne les salariés du privé, propose une moyenne brute mensuelle de 734 €, tandis que l’Agirc-Arrco complète avec 527 € en moyenne. Les fonctionnaires d’État civils perçoivent environ 2 223 €, alors que certains régimes spéciaux, comme celui d’EDF/GDF, peuvent atteindre jusqu’à 3 068 €.

Les professions offrant les pensions les plus élevées regroupent notamment celles dans la fonction publique d’État, illustrant les disparités géographiques en Europe. À l’opposé, les agriculteurs non-salariés se retrouvent souvent avec des pensions parmi les moins élevées.