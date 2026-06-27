Impôt sur le revenu : le fisc va rembourser le trop-perçu entre juillet et août 2026, voici la date exacte que les contribuables attendent

Chaque année, la déclaration de revenus soulève des questions, surtout sur les remboursements et les prélèvements qui suivent. Pour la campagne 2025, comprendre le mécanisme aide à gérer son budget. Que vous ayez droit au remboursement d’un trop-perçu ou que vous deviez régler un solde, autant savoir à quoi vous attendre.

La DGFiP gère tout (et ce que ça change pour vous)

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) gère les remboursements et les prélèvements fiscaux. Après la clôture de la campagne de déclaration des revenus 2025, le fisc calcule, quelques semaines plus tard, ce que chaque contribuable doit se faire rembourser ou payer. Des millions de contribuables passent par cette procédure automatisée.

Les remboursements de trop‑perçu sont programmés entre juillet et août 2026, et devraient tomber soit le 24 juillet 2026, soit le 31 juillet 2026, confirme MoneyVox. Ces sommes sont virées sur le compte bancaire que le contribuable a renseigné lors de sa déclaration : vérifiez bien ces coordonnées dans votre espace personnel sur le site des impôts.

Quand vous serez remboursé ou prélevé

Si vous devez régler un solde, les modalités de prélèvement dépendent du montant. Pour un solde inférieur à 300 €, un seul prélèvement est prévu le 25 septembre 2026. Si le solde dépasse 300 €, le paiement est étalé en quatre prélèvements égaux, aux dates suivantes :

25 septembre 2026

26 octobre 2026

25 novembre 2026

28 décembre 2026

Pour les contribuables qui recevront leur avis d’impôt en octobre 2026, l’étalement se fait en deux prélèvements, sur novembre et décembre 2026. Le ministère de l’Économie a précisé ces modalités pour que chacun connaisse les échéances.

L’avis d’imposition, transmis en octobre 2026, donnera un échéancier détaillé des montants à percevoir ou à régler et indiquera le compte bancaire utilisé pour chaque opération.

Qui peut être remboursé et comment ça se passe

Plusieurs situations peuvent donner lieu au remboursement d’un trop‑perçu : un taux de prélèvement à la source trop élevé, ou la déclaration de dépenses ouvrant droit à des crédits d’impôt, comme la garde d’enfants, les petits travaux de jardinage ou l’assistance aux personnes âgées, ce qui permet de maximiser les économies fiscales. Tous ces éléments entrent dans le calcul.

Vérifier ses coordonnées bancaires avant toute opération de remboursement ou de prélèvement reste indispensable, au même titre que la vérification des déclarations pour éviter les mauvaises surprises. Le site des impôts propose une plateforme sécurisée pour faire cette vérification.

Depuis l’instauration du prélèvement à la source, les ajustements du prélèvement sont entièrement automatisés. Aucune intervention manuelle n’est nécessaire, ce qui réduit le risque d’erreurs et simplifie les démarches.