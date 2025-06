Des millions de français vont recevoir un virement des impôts, êtes-vous concerné ?

Chaque année, des millions de foyers en France attendent la période des remboursements d’impôts avec impatience. Pour l’année 2025, cette période se situe entre fin juillet et début août et concerne un grand nombre de contribuables. Ces remboursements, gérés par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), apportent un joli coup de pouce financier à beaucoup de personnes, surtout avec l’économie qui change sans cesse.

Pourquoi ces remboursements existent

Les remboursements d’impôts sont dus principalement à deux raisons : le trop-perçu via le prélèvement à la source et les crédits ou réductions d’impôt non encore perçus. Le prélèvement à la source, qui permet de payer l’impôt petit à petit toute l’année, peut parfois générer des trop-perçés. Par exemple, une baisse de revenus en 2024 – que ce soit à cause d’une perte d’emploi, d’un passage à la retraite ou d’une réduction du temps de travail – peut aboutir à un remboursement.

Les crédits et réductions d’impôt concernent quant à eux plusieurs domaines comme les dons aux œuvres, les cotisations syndicales, l’emploi à domicile, les frais de garde des jeunes enfants, les dépenses liées à la dépendance ainsi que certains investissements locatifs, et même la case 2CA. Ces points permettent aux contribuables qui y ont droit d’obtenir des déductions non négligeables sur leurs impôts.

Qui peut bénéficier du remboursement

Pour pouvoir obtenir un remboursement d’impôts en 2025, deux points principaux sont à vérifier. D’abord, il faut que vous ayez eu un trop-perçu lors du prélèvement à la source, calculé selon vos situations fiscales des années précédentes, notamment 2022 et 2023. Par exemple, un salarié qui gagnait 3 500 euros nets par mois et qui passe à une pension de 2 200 euros peut se voir verser une somme intéressante.

Ensuite, il faut que vous ayez droit à des réductions ou crédits d’impôt. Cela concerne les personnes ayant fait des dons à des associations caritatives, celles ayant engagé des dépenses pour l’emploi d’une femme de ménage (avec une réduction envisageable de 50 %), et même celles ayant réglé la garde d’enfants dans une crèche privée.

Investissements immobiliers et avances sur crédits d’impôt

Les investissements dans l’immobilier jouent aussi un rôle de taille dans la réduction de l’impôt. Des dispositifs comme le Pinel, Malraux ou encore les investissements dans les DOM-TOM permettent de bénéficier de réductions échelonnées sur plusieurs années.

En janvier 2025, une avance de 60 % sur ces crédits a été versée aux contribuables concernés, influencée par le calendrier fiscal. Si vos droits dépassent cette avance, le montant restant vous sera versé lors du remboursement final.

Comment se passe le remboursement

La procédure pour obtenir votre remboursement a été simplifiée pour vous éviter des démarches fastidieuses. Une fois vos déclarations de revenus validées, le remboursement est effectué automatiquement par virement bancaire ou par chèque. Les dates à retenir sont le vendredi 25 juillet ou le vendredi 1er août 2025.

Les avis d’imposition seront accessibles en ligne ou envoyés par courrier dès le 25 juillet 2025, vous permettant de vérifier votre situation fiscale sur le site impots.gouv.fr. Vous y verrez même la mention « remboursement en cours » avant que le versement ne soit effectif, en gardant en tête les dates clés pour éviter des sanctions.

Dates clés et obligations fiscales à respecter

Il est important de respecter les échéances pour profiter pleinement de ces remboursements. Pour les contribuables habitant dans des départements numérotés entre 55 et 976, la date limite pour déclarer en ligne est fixée au jeudi 5 juin à 23h59.

Enfin, si certains doivent encore régler un montant supplémentaire après le calcul final, ces sommes seront prélevées directement sur le compte bancaire que vous avez communiqué à la DGFiP. Ainsi, un montant inférieur à 300 euros sera prélevé en décembre 2025, tandis que pour tout montant supérieur, des prélèvements mensuels seront effectués de septembre à décembre.