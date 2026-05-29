Pourquoi le fisc doit rembourser des millions de Français cet été : voici la date exacte du virement sur votre compte

Alors que l’été 2026 approche, de nombreux contribuables français pourraient avoir une bonne surprise lors de l’ajustement du prélèvement à la source, après la déclaration de revenus effectuée au printemps 2026. Cette régularisation revient chaque année : elle sert à corriger ce qui a été payé au cours de l’année précédente. La procédure concerne des millions de Français encore en train de remplir leur déclaration.

Quand déclarer en ligne

Les dates pour envoyer la déclaration varient selon les départements. Pour les départements numérotés 01 à 19, la date limite était le 25 mai 2026. Les départements 20 à 54 ont jusqu’au 28 mai 2026 pour transmettre leur déclaration, tandis que ceux numérotés 55 à 976 disposent d’un délai jusqu’au 4 juin 2026 à 23 h 59. La transmission se fait exclusivement en ligne, ce qui provoque parfois une vraie course contre la montre pour respecter les échéances. Les résultats de l’exercice fiscal seront ensuite disponibles durant l’été, avec des remboursements prévus entre juillet et août 2026.

Prélèvement à la source : comment ça se régularise

Mis en place en 2019, le prélèvement à la source continue de soulever des questions. En 2025, l’impôt a été prélevé directement sur les revenus perçus tout au long de l’année, en se basant sur les revenus antérieurs des foyers. La déclaration du printemps 2026 permet d’ajuster ce qui a été prélevé par rapport à ce qui était réellement dû : il s’agit d’une régularisation a posteriori.

Ce qui peut arriver après la déclaration

Trois scénarios typiques se dessinent à l’issue de la déclaration :

Certains contribuables verront leur situation conforme à leurs attentes, sans action supplémentaire à prévoir.

D’autres devront s’acquitter d’un solde, souvent lié à des avances sur crédits d’impôt perçues en début d’année ou à une augmentation des revenus.

Enfin, certains obtiendront un remboursement : leur prélèvement à la source a été supérieur au montant final de l’impôt.

Qui peut recevoir un remboursement ?

Deux grandes catégories de contribuables peuvent voir un remboursement arriver sur leur compte. D’une part, ceux dont le montant prélevé à la source en 2025 dépasse le montant final dû. D’autre part, les personnes ayant engagé des dépenses ouvrant droit à des réductions ou crédits d’impôt, comme des dons aux associations, le recours à une aide à domicile ou des frais de garde d’enfants.

Remboursements : comment ça se passe et les documents

Les remboursements d’impôts seront effectués automatiquement par virement bancaire entre juillet et août 2026, comme le confirme L’Internaute. Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire de la part des contribuables. Les avis d’imposition seront mis à disposition sur les espaces personnels en ligne durant cette période. Pour les contribuables sans compte bancaire enregistré, un chèque sera envoyé à domicile.

Comment payer un solde d’impôt éventuel

Si un solde d’impôt est dû, il faudra le régler avant le 15 septembre 2026 pour un paiement physique et avant le 20 septembre 2026 si l’on paie en ligne. Les prélèvements bancaires pour les montants supérieurs à 300 € seront fractionnés : ils débuteront le 25 septembre 2026 et s’étaleront jusqu’au 28 décembre 2026.