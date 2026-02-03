Impôts 2026 : ce plafond de revenus à ne surtout pas dépasser pour rester non imposable

L’année 2026 va apporter pas mal de changements fiscaux pour de nombreux foyers en France. Le budget récemment adopté, après une série de concessions accordées aux socialistes, prévoit une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu. Cette mesure doit soulager financièrement beaucoup de contribuables, en empêchant notamment plus de 200 000 foyers d’entrer dans l’impôt sur le revenu, tout en faisant en sorte que des millions d’autres ne voient pas leurs impôts augmenter.

Le barème qui change en 2026

Le barème progressif de l’impôt reste un élément important du régime fiscal français. En 2026, chaque tranche d’imposition est revalorisée de 0,9%, ce qui permet une exonération plus large pour certains contribuables. Ceux ayant des revenus jusqu’à 11 600 € annuels seront totalement exonérés d’impôts, confirme le magazine Notre Temps. Pour les revenus compris entre 11 601 € et 29 579 €, la tranche d’imposition appliquée sera de 11%. Les revenus entre 29 580 € et 84 577 € seront taxés à 30%, suivis de la tranche à 41% pour les revenus allant de 84 578 € à 181 917 €. Enfin, les revenus excédant 181 918 € seront imposés à 45%.

Cette revalorisation est particulièrement favorable à ceux qui étaient à la limite d’une tranche supérieure et qui, de ce fait, subiront potentiellement moins de pression fiscale. Intéressant : des contribuables imposables en 2025 pourront se retrouver totalement exonérés en 2026.

Les seuils pour ne pas payer d’impôt

En 2026, pour une personne seule, le seuils d’imposition est fixé à 17 594 €, contre 17 438 € l’année précédente. Cela équivaut à un salaire net mensuel de 1 629 €. Les couples, eux, ne seront pas imposés tant que leurs revenus ne dépassent pas 32 866 € annuels, avec un revenu mensuel maximum de 3 043 €. Pour les couples avec un enfant à charge, le seuil est légèrement supérieur, s’établissant à 38 660 €, avec un revenu mensuel moyen de 3 579 €.

Ces seuils tiennent également compte de déductions comme la décote et l’abattement de 10% pour frais professionnels ou pour les retraités, offrant ainsi un espace plus large pour les contribuables pour planifier et optimiser leur situation fiscale.

Comment ça se calcule (exemples)

Le calcul de l’impôt repose sur le principe du barème progressif : chaque contribuable bénéficie d’une exonération sur les premiers 11 600 € de revenus. Par exemple, un revenu annuel de 35 000 € sera imposé à 11% sur la tranche allant de 11 601 € à 29 579 €, puis à 30% pour la partie comprise entre 29 580 € et 35 000 €.

Ce mécanisme permet de répartir la charge fiscale en tenant compte du quotient familial : une personne représente une part fiscale, deux personnes deux parts, et un enfant une demi-part fiscale.