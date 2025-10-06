Impôts 2025 : ce qu’il faut absolument changer avant le 11 décembre sur sa déclaration

Une dernière fenêtre pour corriger sa déclaration

Depuis le 30 juillet 2025, le service de correction en ligne est ouvert pour permettre aux contribuables payants des impôts, de rectifier leur déclaration de revenus. Cette option reste accessible jusqu’au 3 décembre 2025 inclus, comme l’a précisé le ministère de l’Économie sur son site officiel.

Cette fonctionnalité permet notamment de corriger les montants déclarés, d’ajouter des dépenses oubliées ou de modifier des informations liées aux crédits et réductions d’impôts. Il est cependant impossible d’y modifier la situation familiale, l’adresse ou l’état civil. Ces rectifications doivent faire l’objet d’une réclamation spécifique. En l’absence de correction avant la date butoir, il faudra impérativement passer par une demande formelle auprès du centre des finances publiques concerné.

L’avance de crédit d’impôt : à ajuster impérativement avant le 11 décembre

Chaque année en janvier, une avance équivalente à 60 % des crédits et réductions d’impôt déclarés est versée aux contribuables. Ce versement, prévu pour le 15 janvier 2025, repose sur les données fiscales de l’année précédente. Si vos dépenses éligibles ont diminué en 2024, vous risquez de percevoir une avance trop importante, qu’il faudra ensuite rembourser partiellement.

La Direction générale des Finances publiques indique sur son site officiel : « L’avance perçue en janvier 2026 pourra être modulée ou annulée … au plus tard début décembre 2025, à partir de l’espace “Particulier” ». Le portail Service-Public précise même une échéance exacte : « Vous avez jusqu’au 12 décembre pour modifier cette avance ». De son côté, le site France Emploi & Domicile fixe la date limite au 11 décembre 2025 et ajoute : « Si vous ne modifiez pas, l’administration fiscale retient que vous avez eu les mêmes dépenses qu’en 2024 ».

Les ajustements se font directement en ligne via le service « Gérer votre avance de réductions et crédits d’impôt ». En cas de non-modification, l’avance sera calculée automatiquement, sans tenir compte d’éventuelles variations dans vos dépenses ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt.

Des exemples concrets pour agir à temps

Prenons un exemple simple. En 2023, vous avez versé 3 600 euros pour l’emploi d’un salarié à domicile. Cette somme vous a donné droit à un crédit d’impôt de 1 800 euros. En janvier 2025, vous avez donc reçu une avance de 1 080 euros (soit 60 % de ce crédit). Mais en 2024, vous avez limité vos dépenses à 1 500 euros, ce qui vous ouvre droit à seulement 750 euros de crédit. Si vous ne modifiez pas l’avance avant le 11 décembre, vous recevrez une avance excédentaire que vous devrez rembourser en 2026.

Autre cas : vous commencez en 2024 à engager des dépenses éligibles (emploi à domicile, dons, frais de garde…). Comme aucun crédit n’était déclaré l’année précédente, vous ne recevrez pas d’avance en janvier 2025. Mais vous pourrez en bénéficier en janvier 2026, à condition de l’avoir bien déclaré en 2025.

Pour éviter toute erreur, il est conseillé de vérifier les montants déjà enregistrés, d’actualiser ses informations et de s’assurer que les coordonnées bancaires sont correctes. Un oubli ou une inaction avant le 11 ou 12 décembre peut entraîner des régularisations désagréables à l’été 2026.