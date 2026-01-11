Impôts 2026 : ces 7 rendez-vous fiscaux qui peuvent vous coûter cher si vous les ratez

Avec le début de l’année 2026, beaucoup de Français se préparent à suivre le calendrier fiscal, tout aussi important que l’année scolaire pour rythmer le quotidien. Entre déclarations de revenus, mises à jour du prélèvement à la source et rattrapages éventuels, rater une échéance peut compliquer les choses. Pour l’éviter, il est important de connaître et de noter les sept dates clés de cette année fiscale afin de rester à jour et d’éviter les mauvaises surprises avec le fisc.

Les dates importantes du calendrier fiscal 2026

D’après Marie France, la première échéance majeure arrive dès le 15 janvier 2026, et concerne près de 9 000 000 de Français. Ce jour-là, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) effectue un virement bancaire noté « AVANCE CREDIMPOT« , correspondant à environ 60 % du montant total dû, soit une moyenne de 600 € par contribuable. Ce versement constitue une avance sur les crédits ou réductions d’impôt, et aide les ménages à mieux équilibrer leurs finances en début d’année.

Le mois d’avril 2026 marque l’ouverture de la campagne de déclaration en ligne pour les revenus de 2025. Tous les contribuables, y compris ceux au prélèvement à la source, devront prêter attention aux communications par courriel de la DGFiP. La clôture de la campagne est prévue entre la fin mai et le début juin 2026. Les dates limites varient selon les départements, numérotés de 01 à 19, y compris la Corse et ceux jusqu’au département 54 : il faut vérifier attentivement la date qui s’applique à votre lieu de domiciliation pour éviter toute erreur de timing.

Rectifier sa déclaration et les calculs

Si vous découvrez des erreurs ou des oublis dans votre déclaration initiale, la fin juin 2026 permet de faire un rattrapage sans pénalité. En agissant vite, vous pouvez corriger la déclaration et vous assurer que toutes les obligations fiscales sont respectées avant le calcul final de l’impôt.

En août, le mois d’août 2026 correspond à la réception de l’avis d’imposition. Cette période peut réserver de bonnes nouvelles pour ceux qui ont trop versé pendant l’année : les remboursements seront effectués par l’administration fiscale, gérés par la DGFiP.

Dès le 1er septembre 2026, il est possible de mettre à jour son prélèvement à la source selon les ajustements nécessaires. Pour les ménages éligibles, le solde des crédits d’impôt restants est aussi versé à cette date. Il est conseillé de revoir et d’actualiser sa situation financière à ce moment-là pour terminer l’année plus sereinement.

Dernières échéances et prélèvements automatiques

La date du 25 septembre 2026 correspond à l’ultime échéance fiscale de l’année. À partir de cette date, tout solde à payer donnera lieu à un prélèvement direct sur le compte, le seuil déclencheur étant fixé à 300 €. En cas de dépassement, un échéancier automatique est mis en place, avec des prélèvements programmés le 26 octobre 2026, le 25 novembre 2026, et le 28 décembre 2026. Pour éviter des tensions financières imprévues, mieux vaut anticiper ces prélèvements.