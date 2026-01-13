&#8226; , , , ,

Indemnisation du télétravail : les droits des salariés à connaître en 2026

En 2026, le télétravail fait désormais partie du quotidien de millions de salariés en France. Mais travailler depuis son domicile n’est pas sans coût. Électricité, chauffage, internet ou matériel professionnel : ces dépenses ouvrent des droits précis à indemnisation. Quels remboursements un salarié peut-il exiger ?

Depuis le 1er janvier 2026, les règles encadrant l’indemnisation du télétravail ont été actualisées et clarifiées par l’administration. Dans un marché de l’emploi où le télétravail s’est durablement installé, la question du remboursement des frais professionnels est devenue centrale. Pour les salariés, connaître leurs droits en matière de télétravail permet d’éviter que les coûts liés au travail à distance ne pèsent sur leur budget personnel.

Télétravail : le droit fondamental au remboursement des frais professionnels

Le principe est simple et solidement ancré dans le droit du travail. Un salarié ne doit pas supporter les frais engagés pour exercer son emploi. Le télétravail, même partiel, transfère certaines charges de l’entreprise vers le domicile du salarié. À ce titre, l’indemnisation du télétravail constitue un droit, dès lors que des dépenses sont engagées pour les besoins professionnels.

Ce droit concerne l’ensemble des salariés en télétravail, qu’il soit occasionnel ou régulier. Selon les rappels effectués par l’administration en janvier 2026, le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits que celui qui travaille dans les locaux de l’entreprise. Cela inclut la prise en charge des frais professionnels, qu’ils soient directs ou indirects.

Concrètement, les frais de télétravail peuvent couvrir une large palette de dépenses. Il s’agit notamment des coûts liés à l’électricité, au chauffage, à l’abonnement internet ou à l’utilisation d’un espace personnel à des fins professionnelles. À cela peuvent s’ajouter des dépenses de matériel ou de fournitures. Dès lors que ces frais sont liés à l’activité professionnelle, le salarié est en droit d’en demander le remboursement dans le cadre prévu par la réglementation.

Indemnisation du télétravail : quels montants les salariés peuvent percevoir en 2026 ?

En 2026, les droits des salariés en matière d’indemnisation du télétravail sont encadrés par des plafonds précis. Dans la majorité des entreprises, le remboursement prend la forme d’une allocation forfaitaire, versée mensuellement par l’employeur. Ce mode de prise en charge permet au salarié de percevoir une indemnité sans avoir à produire de justificatifs, dans certaines limites.

Lorsque l’entreprise ne dispose pas d’accord collectif sur le télétravail, le salarié peut percevoir jusqu’à 2,70 euros par jour télétravaillé. Ce plafond correspond à un maximum de 59,40 euros par mois. Pour un salarié en télétravail régulier à raison d’un jour par semaine, l’indemnisation du télétravail peut également être fixée à 11 euros mensuels. Ces montants sont exonérés de cotisations sociales et n’ont pas à être déclarés fiscalement par le salarié.

En revanche, si un accord collectif ou une charte interne encadre le télétravail, les droits des salariés sont renforcés. L’indemnisation du télétravail peut alors atteindre 3,30 euros par jour, dans la limite de 72,60 euros par mois. Pour un jour de télétravail hebdomadaire, le forfait mensuel s’élève à 13,20 euros.

Télétravail : remboursement forfaitaire ou frais réels, un choix pour le salarié

Si les plafonds forfaitaires constituent la règle la plus courante, ils ne limitent pas les droits des salariés. Lorsque les frais réellement engagés dépassent ces montants, le salarié peut demander un remboursement au réel. Dans ce cas, il lui appartient de fournir des justificatifs précis, tels que des factures ou des relevés, démontrant le lien entre les dépenses et le télétravail.

Cette possibilité est particulièrement importante pour les salariés dont le télétravail est intensif ou imposé par l’employeur. En pratique, le remboursement des frais réels peut concerner une part du loyer, des charges énergétiques plus élevées ou l’achat de matériel spécifique. Le droit du travail reconnaît que ces dépenses ne doivent pas être supportées par le salarié lorsque le télétravail est nécessaire à l’exercice de l’emploi.

