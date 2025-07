Interdiction de fumer, chômage, arrêt maladie : voilà tout ce qui va changer au mois de juillet

Dès l’été 2025, la France mettra en place toute une série de nouvelles dispositions législatives et réglementaires qui vont toucher plein d’aspects de la vie quotidienne, du tabagisme aux allocations chômage. Ces mesures visent à améliorer la santé publique, la sécurité au travail et à renforcer les politiques sociales et environnementales. Pour les citoyens, il est important de bien connaître ces évolutions pour s’y préparer au mieux.

Tabac dans les lieux publics

À partir du 29 juin 2025, la loi élargira l’interdiction de fumer, surtout pour protéger les plus jeunes du tabagisme passif, dans un contexte de hausse du prix du tabac. Cette règle concernera des endroits comme les parcs et jardins publics, les plages situées près des zones de baignade, ainsi que les abris bus et autres Espaces Sans Tabac. Les abords des écoles, collèges, lycées, bibliothèques, piscines, stades et autres lieux fréquentés par des mineurs seront aussi concernés. En cas de non-respect, la sanction prévue est une contravention de 4e classe d’un montant de 135 euros. La ministre Catherine Vautrin a d’ailleurs déclaré : « Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître ».

Protection des travailleurs en période de canicule

Dès le 1er juillet 2025, plusieurs mesures seront mises en place pour protéger les personnes qui bossent en plein soleil. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux salariés, qu’aux travailleurs indépendants et aux travailleurs du secteur agricole. Les horaires pourront être ajustés pour éviter les activités trop rudes aux heures les plus chaudes, notamment dans le BTP. On exigera aussi des aménagements sur les chantiers comme l’installation de ventilateurs ou de brumisateurs, et la mise à disposition d’au moins trois litres d’eau potable par jour et par salarié en absence d’eau courante. Ces règles entreront en vigueur dès qu’une vigilance jaune, orange ou rouge sera annoncée par Météo-France.

Modifications économiques et sociales

Le 1er juillet 2025 apportera aussi quelques ajustements sur le plan économique et social. Par exemple, le tarif du gaz verra son abonnement annuel passer de 277 euros à 290 euros, soit une hausse de 6 % (après une augmentation de 27 % en 2024) pour permettre de financer l’entretien du réseau par GRDF. Parallèlement, un nouveau formulaire Cerfa sécurisé sera lancé pour réduire la fraude aux arrêts maladie qui avait coûté 30 millions d’euros en 2024.

Sur le plan social, l’allocation chômage sera revalorisée de 0,5 %, ce qui s’inscrit dans une tendance de revalorisation des prestations sociales. Environ 2,1 millions de demandeurs d’emploi en bénéficieront, même si la CFDT et la CGT jugent que cette augmentation n’est pas suffisante.

Réformes apprentissage et incitations écologiques

Les employeurs devront dès le mois prochain verser une participation de 750 € par contrat d’apprentissage, une nouvelle branche de cette réforme. De plus, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) va être modifié pour faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. Ce prêt s’alignera sur MaPrimeRénov et bénéficiera d’une TVA réduite.

Dans le secteur automobile, la nouvelle formule du bonus écologique pour les voitures électriques sera instaurée avec un financement reposant sur les certificats d’économies d’énergie (CEE). Ainsi, le bonus pour les ménages modestes pourra atteindre jusqu’à 4 200 euros, tandis que celui pour les autres ménages sera fixé à 3 100 euros.