Internet par satellite : Amazon déploie son centième satellite (bien loin derrière Starlink)

Starlink domine aujourd’hui le marché avec environ 8 000 satellites en orbite basse, un réseau pleinement opérationnel et une large base d’abonnés mondiale. Et cette constellation de SpaceX constitue la référence en matière de couverture, de densité de réseau et d’expérience utilisateur. À côté, Amazon Kuiper vient de franchir un cap symbolique avec 102 satellites déployés en orbite basse après la mission KF-02 du 11 août 2025, selon le communiqué d’Amazon. Cela ne représente encore que 3 % de la constellation totale (3 236 satellites prévues) selon BFMTV.

Starlin vs Kuiper : où en est la guerre de l’internet satellitaire ?

Dans l’immédiat, Starlink offre un service mature, avec des terminaux éprouvés et une couverture déjà bien établie. Kuiper, en revanche, construit patiemment son infrastructure et ne propose encore aucun service commercial. Mais en regardant vers l’avenir, Amazon bénéficie d’une stratégie intégrée : la possibilité de lancer via Falcon 9, puis Ariane 6, et d’exploiter ses capacités logistiques, cloud (AWS) et de distribution pour accélérer le déploiement et l’adoption de son offre.

Amazon s’est engagé dans un programme industriel ambitieux, avec une constellation prévue de 3 236 satellites, plus de 80 lancements programmés et un réseau d’intégration via le Kennedy Space Center. Le récent lancement (mission KF-02) emportait 24 satellites supplémentaires, tous bien positionnés en orbite basse, portant le total à 102 satellites. La barre des 100 est dépassée, mais Kuiper est encore loin du compte.

Quand sera disponible l’internet par satellite d’Amazon ?

Le projet représente des investissements colossaux estimés à environ 10 milliards de dollars et justifiés par une monétisation à venir via un accès internet global, des synergies avec AWS, la logistique d’Amazon et l’écosystème marketplace. Le service vise d’abord les marchés mal desservis, notamment l’Europe où 40 millions de foyers pourraient potentiellement être concernés .

L’Arcep en France a donné le feu vert pour l’exploitation des fréquences et la commercialisation du service d’ici fin 2025. En parallèle, Amazon doit atteindre 1 600 satellites en orbite d’ici juillet 2026 pour respecter les contraintes de la FCC, ce qui représente la moitié du total de la constellation avec une cadence de lancement à maintenir voire intensifier.

Voici la feuille de route telle qu’elle se dessine :

Fin 2025 : lancement commercial de Kuiper en France (autorisation Arcep obtenue) ; mise en place des premiers déploiements opérationnels, des station-réception et des antennes clientes.

Juillet 2026 : obligation de disposer de 1 600 satellites en orbite pour respecter les conditions fixées par la FCC aux États-Unis.

Au-delà : poursuite des lancements pour atteindre les 3 236 satellites, montée en échelle du réseau, activation des liaisons inter-satellites et déploiement progressif des services dans d'autres régions.

Si Starlink domine aujourd’hui par sa longueur d’avance, Kuiper a désormais des moyens concrets, une trajectoire réglementaire bien définie et l’écosystème d’Amazon pour optimiser son service. La réussite de l’opération reposera sur une combinaison de rigueur industrielle, de cadence de lancements, de structuration économique et d’efficacité opérationnelle.