Investir dans une entreprise : comment faire ? (Guide)

Face à la dégradation du contexte économique, financier et politique, les ménages épargnent davantage. Le taux d’épargne des Français est ainsi passé de 15 à 18,9 % de leur revenu brut disponible entre 2019 et 2025. Le secteur entrepreneurial connaît toutefois un essor important. La création de sociétés par actions simplifiées progresse de 9,8 % au deuxième trimestre 2025 tandis que l’Hexagone enregistre une hausse de 15 % de commerces.

Investir dans une entreprise en France représente ainsi une opportunité majeure. Les méthodes d’investissement comme l’achat d’actions en Bourse ou le financement participatif offrent un tremplin fiable pour rentabiliser votre épargne. Encore devez-vous savoir comment et où investir pour limiter les mauvaises surprises. Suivez le guide !

Définir des objectifs financiers clairs

Vous devez d’abord connaître vos objectifs financiers avant d’investir dans une entreprise à fort potentiel. Cela vous permet de créer une stratégie cohérente et d’éviter les décisions hasardeuses.

Vous souhaitez diversifier votre portefeuille pour investir dans un projet ? Privilégiez le financement participatif ou le Private Equity pour les sociétés non cotées en Bourse. L’investissement dans un fonds d’investissement en France convient, quant à lui, aux profils expérimentés qui maîtrisent les risques du marché.

Les experts de l’investissement misent sur la méthode SMART pour fixer leurs objectifs. Ces derniers doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Fixer des objectifs permet aussi de mesurer les performances et de réévaluer périodiquement votre stratégie selon le contexte.

Choisir le bon type d’investissement

Vous devez comprendre les différents moyens d’investir dans une entreprise en France afin d’atteindre vos objectifs. Chaque type de financement présente ses propres défis et ses avantages.

Les actions et obligations

Vous pouvez miser sur les actions cotées, les titres obligataires ou les ETF pour un meilleur rendement. Investir en bourse consiste à acheter des parts d’entreprises cotées via des ETF ou des actions individuelles. Cette méthode convient aux investisseurs débutants ou aux experts qui veulent diversifier leur portefeuille. Vous pourrez investir dans un projet agrivoltaïque ou dans une entreprise de jeu vidéo en fonction de vos affinités.

Les entreprises non cotées

Vous pouvez aussi investir dans des entreprises non cotées en Bourse :

Via des Fonds de capital investissement ;

En direct en tant que Business Angel ;

À travers des clubs deals pour des actifs exclusifs ;

L’investissement par Capital-transmission (LBO) permet d’utiliser l’effet de levier afin d’acquérir une entreprise. Vous vous basez ici sur les flux de trésorerie pour rembourser la dette.

Le crowdfunding

Le financement participatif ou crowdfunding permet aux particuliers d’investir dans des projets entrepreneuriaux. Le ticket d’entrée moyen est de 10 à 30 € pour investir dans les PME et de 1000 € pour le crowdfunding immobilier. Les opérations s’effectuent sur des plateformes de financement participatif et s’appuient sur la production communautaire.

Le taux de rendement du crowdfunding en France oscille entre 5% et 12% selon le niveau de risque et la durée de détention. Selon le baromètre du crowdfunding, la collecte a dépassé les 2 milliards d’euros en 2022 et 2023. Il est important d’investir dans des entreprises de croissance verte (parc éolien), dans l’énergie solaire ou dans le développement durable.

Ces investissements s’inscrivent dans un contexte de transition écologique. Vous pouvez aussi choisir une plateforme de crowdfunding immobilier ou des start-ups innovantes. Des réductions d’impôts sont possibles grâce à une campagne de financement participatif.

L’investissement responsable

Cette méthode d’investissement mise sur des fonds ISR labellisés ou des actions d’entreprises engagées. Tous les fonds verts ne sont pas pareils et doivent être surveillés. Ce mode de financement est accessible à tous les types d’investisseurs.

Investir dans une entreprise : les paramètres à considérer

Vous devez mener une véritable veille stratégique pour identifier les meilleurs investissements. Participez régulièrement aux salons professionnels et aux événements d’entreprise pour repérer un secteur porteur de projets. Vous pouvez aussi consulter les réseaux sociaux professionnels ou les bases de données économiques afin d’affiner vos choix.

Misez sur un marché en extension pour votre investissement. Vérifiez le chiffre d’affaires et les partenariats des entreprises que vous sélectionnez. L’équipe fondatrice doit aussi être compétente pour vous convaincre d’investir en finance participative. Renseignez-vous sur son expertise et son engagement.

Vérifiez aussi le ratio d’endettement et la marge opérationnelle de l’entreprise dans laquelle vous voulez investir. Vérifiez le statut de l’entreprise (SAS, SA) et les dispositifs fiscaux. Les labels et engagements ESG sont nécessaires pour un investissement responsable ou un financement participatif. Cela protège votre capital !