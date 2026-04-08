Investir en 2026 : 5 classes d’actifs qui méritent une place dans votre portefeuille

Investir ne consiste pas à identifier un placement miracle. Il s’agit de constituer un portefeuille avec différents supports d’investissement afin d’obtenir le meilleur rendement possible, quelles que soient les conditions économiques et politiques. Voici 5 classes d’actifs à envisager dans un portefeuille diversifié et équilibré !

Les actions pour développer votre portefeuille

Pour ceux qui se demandent où investir en 2026, les actions restent un point d’entrée incontournable malgré le tumulte récent. Accessible via des acteurs comme le courtier réglementé XTB, cette classe d’actifs permet en effet de capter la croissance des entreprises sous la forme d’une plus-value à la revente ou de dividendes. Investir en Bourse nécessite toutefois de se former pour éviter les erreurs et de suivre l’actualité pour identifier les meilleures opportunités. Il est aussi recommandé de privilégier le DCA (Dollar Cost Averaging), soit un investissement progressif, afin de lisser les points d’entrée et de favoriser la régularité.

Les obligations pour vous protéger des mouvements de marché

Les obligations sont souvent perçues comme peu attractives en raison de rendements moins élevés que les actions, mais c’est une classe d’actifs qui a toute sa place dans le portefeuille d’un investisseur prudent. Elles permettent en effet de créer une source de revenus réguliers. La bonne stratégie avec les obligations consiste en une répartition entre dette souveraine et dette d’entreprise, en prenant soin d’étudier la qualité des obligations, autrement dit la fiabilité des émetteurs.

Les ETF pour débuter dans l’investissement

Les ETF comme le MSCI World sont la classe d’actifs à privilégier pour un investisseur débutant ou qui n’a pas forcément le temps de suivre l’actualité économique. Cet instrument financier permet de vous diversifier en vous positionnant sur plusieurs entreprises, ce qui réduit l’exposition au risque de perte de capital. C’est également une classe d’actifs avec des frais souvent peu élevés. Or les experts financiers rappellent que l’accumulation des frais est l’un des principaux ennemis des investisseurs, car elle impacte directement la performance !

Les matières premières pour diversifier son portefeuille

Les matières premières n’ont pas pour vocation de dominer un portefeuille, mais plutôt de jouer le rôle d’amortisseur en cas de fortes fluctuations des marchés financiers. Si l’or et l’argent viennent naturellement à l’esprit, il est aussi possible d’investir dans le gaz, le café ou même le maïs.

Les cryptomonnaies pour profiter d’un potentiel de gain élevé

Les cryptomonnaies ne sont plus réservées aux technophiles. C’est une classe d’actifs qui intéresse le grand public et les investisseurs institutionnels. Au regard de leur forte volatilité, il est recommandé de vous positionner sur des valeurs telles que Bitcoin ou Ethereum et de ne jamais dépasser 15 % du portefeuille. Il faut aussi rester vigilant face aux cryptos émergentes qui promettent de gros gains. Le risque de perte de capital est important.

Une pratique recommandée consiste à sécuriser une partie de vos gains régulièrement, de façon à ne pas subir les retournements brutaux de marché. Certains investisseurs retirent par exemple 20 % de leur position après chaque progression, tandis que d’autres stoppent leur position après trois journées consécutives de hausse.

L’importance de se former avant d’investir

Les marchés financiers ne pardonnent pas l’improvisation, et les erreurs peuvent coûter cher. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de vous former avant de placer le moindre euro. Les plates-formes les plus sérieuses accompagnent justement les débutants. XTB, par exemple, met à votre disposition des analyses de marché, des tutoriels et des webinaires pour investir dans les actions, les ETF, les devises (Forex), les indices, les matières premières et les cryptomonnaies. La formation ne se résume pas seulement à savoir où investir. De nombreux débutants oublient en effet de comprendre le volet fiscal, qui a forcément un impact sur les gains.