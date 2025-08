Israël : Netanyahou envisagerait une occupation complète de Gaza, selon la presse israélienne

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou aurait pris la décision d’occuper entièrement la bande de Gaza, y compris dans les zones où sont retenus des otages israéliens. C’est ce que rapportent plusieurs médias israéliens, dont The Jerusalem Post et Times of Israel, citant des sources proches du pouvoir. Aucune confirmation officielle n’a encore été communiquée par le gouvernement israélien.

Une décision stratégique majeure rapportée par la presse

D’après The Jerusalem Post, un haut responsable du bureau du Premier ministre aurait affirmé que « les dés sont jetés – nous allons procéder à l’occupation complète de la bande de Gaza ». Le même média indique que Netanyahou aurait déclaré à ses proches : « Si le chef d’état-major n’est pas d’accord, il devrait démissionner. », en référence à Herzi Halevi, chef des forces armées israéliennes (Tsahal). Le Times of Israel rapporte également que Netanyahou devrait réunir cette semaine son cabinet de sécurité pour présenter ses instructions à l’armée, dans un contexte où la guerre contre le Hamas dure depuis près de dix mois.

Lundi 4 août, lors du conseil des ministres, le Premier ministre a rappelé les trois objectifs fixés depuis le début du conflit :

Éliminer le Hamas ,

, Libérer les otages capturés le 7 octobre ,

, Empêcher que Gaza puisse représenter une menace future pour Israël.

« Nous sommes au milieu d’une guerre intense dans laquelle nous avons obtenu des succès très importants, historiques […] nous devons continuer à rester unis », a-t-il déclaré, selon l’AFP. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a ajouté que la libération des captifs devait être placée « au centre de l’agenda mondial ».

Des tensions internes et des appels à l’arrêt de la guerre

Cette possible décision intervient dans un contexte de vives critiques internes. Près de 600 anciens hauts responsables des services de sécurité israéliens, dont d’anciens membres du Mossad et du Shin Bet, ont appelé le président américain Donald Trump à intervenir pour encourager la fin des combats. Dans une lettre ouverte, ils exhortent à « arrêter la guerre à Gaza », affirmant que « Netanyahou conduit Israël à sa ruine et les otages à leur mort ».