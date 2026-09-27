« Je l’ai prévenu personnellement » : le chef des renseignements égyptiens affirme avoir averti Netanyahu avant les attaques du 7 octobre

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu aurait reçu un avertissement direct du chef des renseignements égyptiens sur une attaque majeure à venir, onze jours avant le 7 octobre 2023. C’est ce que révèle une enquête fleuve du magazine américain The Atlantic, publiée le 26 septembre 2026.

Selon ce récit, Abbas Kamel, alors patron du General Intelligence Service égyptien, se serait posé en secret à l’aéroport Ben Gourion le 26 septembre 2023. Ce jour-là, les dirigeants israéliens commémoraient à Jérusalem le cinquantième anniversaire de la guerre du Kippour. L’avion qui l’a transporté n’est resté au sol que 67 minutes.

D’après les responsables israéliens, égyptiens, arabes, américains et européens interrogés par The Atlantic, Le Caire estimait que le Hamas se mobilisait en vue d’une attaque importante. Abbas Kamel n’aurait fourni ni date ni cible précise, mais il aurait recommandé à Israël de lâcher rapidement du lest économique dans la Bande de Gaza, sous peine que la situation dégénère.

Selon l’enquête, il aurait averti ses interlocuteurs que « Gaza va vous exploser à la figure ». Netanyahu a ensuite participé à une réunion classifiée et validé certaines concessions économiques à destination de l’enclave.

Des alertes balayées par l’appareil sécuritaire

Le New York Times apporte un éclairage complémentaire. Selon cinq hauts responsables israéliens non identifiés, ces alertes régionales, dépourvues de détails opérationnels sur l’invasion à venir, auraient été balayées et ne seraient jamais parvenues aux échelons décisionnaires de l’appareil sécuritaire. Le quotidien américain révèle par ailleurs que Netanyahu refusait alors toute frappe à Gaza, dans le but de préserver l’accord de normalisation avec Riyad.

Quelques semaines avant l’enquête de The Atlantic, Haaretz avait déjà rapporté qu’un appel similaire avait été passé par le président émirati Mohammed ben Zayed. Cette information a également été reprise par le New York Times le vendredi précédant la publication, le 25 septembre 2026.

Face à ces révélations, la ligne officielle reste au démenti. Le conseiller à la sécurité nationale de l’époque, Tzachi Hanegbi, affirme qu’aucune visite d’Abbas Kamel ni aucun avertissement égyptien de cette nature n’ont eu lieu. Le Bureau de Netanyahu dément catégoriquement avoir reçu de tels avertissements et dénonce une manipulation.

Un ancien responsable israélien interrogé par The Atlantic voit pourtant dans la venue en personne du chef du renseignement égyptien un signal en soi : « le messager était le message ».

Ces révélations tombent en pleine campagne électorale israélienne, à l’approche des élections législatives d’octobre. L’opposition s’en empare pour dénoncer un aveuglement politique qu’elle juge impardonnable et réclame la création d’une commission d’enquête officielle. Trois ans après l’attaque, qui a fait plus de 1 200 morts sur le sol israélien, Netanyahu continue de s’y opposer.