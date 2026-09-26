Donald Trump avait préparé un accueil grandiose pour Xi Jinping à l’aéroport : c’est finalement lui qui est resté bouche bée

Donald Trump s’est déplacé en personne, mercredi 23 septembre 2026, pour accueillir Xi Jinping à sa descente d’avion, raconte le Huffpost. Un geste peu courant pour un chef d’État américain. L’appareil d’Air China transportant le dirigeant chinois a atterri à la base aérienne Andrews, près de Washington, ouvrant une visite d’État de trois jours.

Des militaires en grande tenue et des avions de combat avaient été alignés pour l’occasion. Trump était accompagné de son épouse Melania Trump, Xi Jinping de la sienne, Peng Liyuan. Les deux couples se sont serré la main avant de remonter ensemble le tapis rouge, le temps d’une brève cérémonie.

Le passage de deux bombardiers B-1, avions supersoniques réputés pour leur bruit assourdissant, a marqué la scène : Trump a grimacé devant les caméras, tandis que Xi Jinping restait impassible. « C’était un accueil formidable, et je pense qu’ils l’ont apprécié », a commenté le président américain devant les journalistes. Les deux dirigeants sont ensuite repartis chacun de leur côté.

Il s’agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de la troisième rencontre avec Trump depuis le retour au pouvoir de ce dernier en 2025. Deux autres face-à-face pourraient survenir avant la fin de l’année, lors du sommet de l’APEC en Chine et du G20 en Floride.

Une cérémonie officielle jeudi, un dîner de gala avec les patrons de la tech

La visite d’État débute pour de bon jeudi 24 septembre, avec une nouvelle cérémonie d’accueil à la Maison Blanche, parade militaire et survol d’avions de combat à l’appui. Melania Trump organise le soir même un dîner de gala auquel la Maison Blanche a convié plusieurs grands noms de la technologie américaine :

Sam Altman, patron d’OpenAI, Jensen Huang, à la tête de Nvidia, Elon Musk, dirigeant de Tesla, SpaceX et X.

La course mondiale à l’intelligence artificielle devrait être évoquée en marge de la rencontre, sans avancée substantielle attendue sur ce dossier.

Le vendredi 25 septembre, Donald et Melania Trump recevront leurs invités pour un thé à la Maison Blanche avant de les accompagner aux Archives nationales, à Washington.

Trump a indiqué que la guerre contre l’Iran, allié de Pékin, figurerait au menu des discussions. « J’évoquerai cela et beaucoup d’autres choses, mais tout se présente bien, y compris ça », a-t-il déclaré. Le président américain vient tout juste d’annoncer une reprise du dialogue avec Téhéran.

De son côté, Xi Jinping s’est dit désireux d’« échanges approfondis avec le président Trump sur les questions majeures concernant nos relations bilatérales et la situation mondiale », dans une note publiée par l’agence Chine Nouvelle quelques heures après son arrivée. « Nos deux pays devraient être partenaires plutôt que rivaux », a-t-il ajouté.

La trêve commerciale prolongée jusqu’au 10 janvier

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a annoncé sur Fox News que Washington et Pékin avaient décidé de prolonger leur trêve commerciale jusqu’au 10 janvier, alors qu’elle devait initialement s’achever le 10 novembre. Il a expliqué qu’ils étaient convenus de prolonger la détente économique entre les deux pays afin de se laisser davantage de temps pour voir ce qu’ils pouvaient faire sur le plan économique.

Les deux pays avaient mis fin en octobre 2025 à une surenchère de droits de douane et de mesures commerciales restrictives qui avait secoué l’économie mondiale. Cette trêve n’a pas réglé tous les différends entre les deux puissances, engagées dans une rivalité qui touche à la fois l’économie, la technologie, le domaine militaire et la stratégie internationale.