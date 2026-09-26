Le général Puga en garde à vue pour des Légions d’honneur vendues : « je n’ai jamais reçu un centime », une affaire qui divise l’opinion

Le général Benoît Puga, ancien grand chancelier de la Légion d’honneur, a été placé en garde à vue mardi 22 et mercredi 23 septembre 2026. Cette mesure s’inscrit dans l’enquête pour corruption et trafic d’influence liée à la remise de décorations.

Le général cinq étoiles, qui a dirigé l’état-major particulier de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy puis sous François Hollande, a été entendu par les enquêteurs de l’Office anticorruption, chargé du dossier. À l’issue de sa garde à vue mercredi, il a été relâché sans poursuite à ce stade. L’information a été confirmée jeudi 24 septembre de source proche du dossier, confirmant une révélation initiale du Parisien.

Une enquête ouverte en 2023 autour des décorations attribuées à l’entourage de Bansard

Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire en septembre 2023 pour corruption, trafic d’influence et prise illégale d’intérêts. Elle vise Benoît Puga et le sénateur LR Jean-Pierre Bansard, décédé en 2024. Des perquisitions ont eu lieu début 2024.

Selon une source judiciaire citée à l’époque par l’AFP, la procédure vise à éclaircir si Benoît Puga, alors grand chancelier de la Légion d’honneur, est intervenu pour permettre à plusieurs personnes de l’entourage familial ou professionnel de Jean-Pierre Bansard de bénéficier de décorations entre 2016 et 2023. Les investigations doivent aussi établir si ces interventions ont donné lieu à des contreparties directes ou indirectes, selon la même source.

Jean-Pierre Bansard, homme d’affaires et sénateur, avait lui-même été élevé en 2015 à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur. Il dirigeait le groupe hôtelier et immobilier Cible et avait fondé en 2009 le parti de droite Alliance solidaire des Français de l’étranger. Il avait contesté les faits, se disant persuadé que l’enquête « permettra de contrarier les accusations et insinuations véhiculées par un média ».

C’est Mediapart qui avait révélé en 2023 les liens entre les hommes. Le site d’information affirmait que le général Puga avait bénéficié de vacances en Corse et de dîners offerts, et que l’un de ses fils avait décroché des contrats avec des structures liées à Jean-Pierre Bansard. Des membres de la famille du sénateur et de son entourage politique auraient par ailleurs reçu une série de décorations, Légion d’honneur ou médaille du Mérite.

D’autres personnes ont été entendues dans le cadre de cette procédure. Selon Le Parisien, l’épouse du général Puga a été auditionnée librement, tout comme un homme d’affaires placé en garde à vue.