« Je pensais que c’était une arnaque » : près d’un million d’Américains reçoivent un chèque de 500 dollars du Trésor lié à Obamacare

Le Département du Trésor américain a commencé à envoyer, mercredi 30 septembre 2026, des chèques de remboursement uniques de 500 dollars à plus de 950 000 assurés de l’Affordable Care Act. Les bénéficiaires résident dans 30 États qui dépendent de la plateforme fédérale healthcare.gov pour souscrire leur couverture santé.

Chaque chèque est accompagné d’une lettre signée du président Donald Trump, qui en profite pour mettre en avant ses réalisations en matière de santé et rejeter la faute sur son prédécesseur. « Pendant des années, l’administration Biden vous a fait payer trop cher pour financer le fonctionnement de HealthCare.gov. Cet argent appartient aux Américains qui travaillent dur, et non au gouvernement ; aujourd’hui, je vous le restitue ! », écrit-il.

Le remboursement est financé par des frais d’utilisateur non dépensés, payés par les assureurs participant au programme. Trump affirme que ces assurés ont été indûment surfacturés sous l’administration Biden, une affirmation que des experts contestent.

Les remboursements concernent uniquement les assurés qui n’ont pas reçu de subventions fédérales de primes pour acheter leur couverture, alors que la grande majorité des inscrits à Obamacare en bénéficient. Selon la Maison Blanche, il s’agit surtout d’Américains de la classe moyenne, gagnant trop pour être subventionnés en 2026 : plus de 62 600 dollars pour une personne seule, ou 128 600 dollars pour une famille de quatre personnes.

Un responsable de l’administration cité par CBS News précise que les principaux bénéficiaires gagnent plus de 400 % du seuil fédéral de pauvreté, et que certaines familles comptant plusieurs personnes concernées pourraient recevoir plusieurs versements, par chèque ou par virement direct.

Des primes qui grimpent après l’expiration des subventions

Ces chèques arrivent un peu plus d’un mois avant les élections de mi-mandat, alors que les républicains luttent pour conserver le contrôle du Congrès et que les coûts de santé figurent parmi les préoccupations majeures des électeurs. Trump avait annoncé ces remboursements en septembre 2026, un jour après avoir promis un dividende de 5 000 dollars à tous les adultes américains si les républicains gardaient le Congrès lors des midterms de novembre, une promesse dont la concrétisation reste incertaine.

De nombreux assurés peinent à conserver leur couverture, ou l’ont abandonnée, depuis que les républicains du Congrès ont laissé expirer les subventions améliorées de primes fin 2025. Cette expiration a fait grimper les paiements de primes pour l’année 2026, en particulier pour les revenus moyens, et une nouvelle hausse est attendue pour 2027.

Les assurés en connaîtront le montant exact à l’ouverture de la période d’inscription, le 1er novembre, juste avant les midterms. Selon KFF, groupe de recherche non partisan sur les politiques de santé, certains assurés ont déjà vu leurs coûts mensuels grimper bien au-delà de 500 dollars.

Dans une vidéo annonçant les remboursements, Trump a exhorté le Congrès à adopter son plan de santé, assurant que le chèque de 500 dollars couvrirait la hausse des primes dans de nombreux cas. Dans sa lettre, il ajoute qu’ils ont cotisé à ce système défaillant et qu’ils récupèrent enfin quelque chose en retour.

La Maison Blanche qualifie la situation de « mauvaise gestion flagrante de l’Obamacare » et explique que les frais utilisés pour financer ces remboursements servent normalement à faire fonctionner les échanges fédéraux, mais aussi le marketing, la sensibilisation et l’aide à l’inscription, des coûts que les assureurs répercutent ensuite sur les primes.

Selon une analyse de KFF, environ 1,2 milliard de dollars de frais non dépensés s’étaient accumulés lorsque Joe Biden a pris ses fonctions début 2021, en grande partie parce que la première administration Trump avait fortement réduit les dépenses consacrées à l’aide à l’inscription et au centre d’appel fédéral.

L’administration Biden avait ensuite annoncé qu’elle investirait environ 500 milliards de dollars dans ces opérations, période durant laquelle le nombre d’inscriptions avait presque doublé, atteignant près de 22 millions de personnes.