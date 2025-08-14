, ,

Kodak au bord de la faillite : la photographie perd son pionnier historique

Kodak, figure historique de la photographie depuis plus d’un siècle, vacille. Le 13 août 2025, le groupe américain a reconnu publiquement douter de sa survie, laissant entrevoir un scénario de faillite totale.

Photo of author
jduplaa
Publié le
Lecture : < 1
0
Kodak au bord de la faillite : la photographie perd son pionnier historique
Kodak au bord de la faillite : la photographie perd son pionnier historique | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Le 13 août 2025, l’entreprise Kodak, pionnière du secteur photographique depuis 133 ans, a déclaré avoir « des doutes importants sur [sa] capacité à poursuivre [ses] activités », selon un communiqué officiel. Cette annonce marque une étape critique pour un acteur qui fut, durant des décennies, synonyme d’innovation visuelle et de domination industrielle.

Un signal d’alarme financier sans précédent

Dans son communiqué du 11 août 2025, Kodak indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 263 millions de dollars, contre 267 millions à la même période en 2024. Sur ce trimestre, la société enregistre une perte nette de 26 millions de dollars, après un bénéfice de 26 millions un an plus tôt.

La trésorerie disponible recule à 155 millions de dollars au 30 juin 2025, contre 210 millions douze mois auparavant, tandis que la dette totale atteint 1,2 milliard de dollars.

Des causes structurelles et stratégiques

Le déclin de Kodak s’explique par la contraction continue de la demande pour la photographie argentique, cœur historique de son activité, mais aussi par des choix industriels manqués. Les tentatives de diversification vers l’impression industrielle n’ont pas produit les résultats escomptés, tandis que la concurrence numérique s’est imposée avec force.

Des perspectives incertaines

En 2025, Kodak se retrouve à un carrefour décisif : céder des actifs pour survivre, ou rejoindre la longue liste des icônes industrielles disparues. Ce choix, dicté par des contraintes financières extrêmes et une transformation numérique inaboutie, scellera l’avenir de l’un des noms les plus emblématiques de l’histoire photographique.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Retards de paiement : SFR lourdement sanctionnée par Bercy

Retards de paiement : SFR lourdement sanctionnée par Bercy

Kodak au bord de la faillite : la photographie perd son pionnier historique

Kodak au bord de la faillite : la photographie perd son pionnier historique

suppression des jours fériés : alsace et moselle sur le qui-vive

Suppression de deux jours fériés : pourquoi ces départements devraient garder leurs 13 jours quand le reste de la France passerait à 9 ?

Chaleur insoutenable : les terrasses désertées, les restaurateurs au bord du gouffre

Chaleur insoutenable : les terrasses désertées, les restaurateurs au bord du gouffre

Alerte canicule : de nombreuses écoles ferment leur portes à cause de la chaleur

Le prix des fournitures scolaires recule en France

Taux individualisé : ce nouveau choix fiscal qui peut vous faire économiser

Taux individualisé : ce nouveau choix fiscal qui peut vous faire économiser

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly