Pourquoi Mark Zuckerberg confie la gestion de 79 000 employés à un clone IA de lui-même alors que ses cadres découvrent à peine le projet

Dans une initiative ambitieuse pour changer la façon de gérer l’entreprise, Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, lance un projet inédit : un clone numérique censé transformer le management interne. Alors que le géant californien traverse des difficultés juridiques et d’image, cette idée veut resserrer le lien entre le dirigeant emblématique et les 79 000 employés de l’entreprise. Cette technologie suscite toutefois des interrogations, tant sur le plan éthique que pratique.

Un management repensé grâce à l’IA

L’idée, c’est de créer un double virtuel de Mark Zuckerberg, un dirigeant disponible pour échanger et piloter les équipes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, rapporte The Guardian. Chaque collaborateur, quel que soit son niveau, pourrait interagir directement avec ce patron numérique. L’objectif affiché : réduire les intermédiaires et obtenir des réponses rapides et directes : « Pourquoi passer par trois intermédiaires quand on peut poser la question directement au double virtuel du patron ? »

Comment l’IA est entraînée et ce qu’elle sait faire

Le clone numérique est entraîné de manière très précise sur les mimiques, le ton de la voix et les tics de langage de Mark Zuckerberg. L’IA puise dans l’ensemble des déclarations publiques et des notes stratégiques internes du PDG pour répondre aux équipes « avec la même logique que l’original ». Le but est d’offrir aux collaborateurs une expérience de dialogue qui ressemble le plus possible à une vraie conversation avec leur dirigeant.

Ce que Meta veut changer dans l’entreprise

Sur le plan stratégique, Mark Zuckerberg vise une transformation culturelle où l’automatisation et travail optionnel pourraient redéfinir les structures hiérarchiques. En intégrant l’IA à tous les niveaux, Meta espère accélérer les processus et améliorer la rentabilité tout en mettant en avant les contributeurs individuels. Zuckerberg a récemment déclaré : « Nous valorisons les contributeurs individuels et nous aplatissons les équipes. » Ce choix vise à rendre l’entreprise plus agile et réactive face aux défis économiques.

Les précédents et les critiques

Les projets précédents de Meta, comme l’avatar de Zuckerberg dans le Metaverse en 2022, moqué pour ses graphismes jugés vieillots, ont préparé le terrain pour ce projet plus abouti, en s’appuyant sur l’exploitation des données publiques. Aujourd’hui, l’entreprise travaille avec Synthesia, une start-up spécialisée dans les avatars réalistes, pour proposer ce double numérique « à couper le souffle ».

Pour autant, cette initiative suscite des critiques. Certains y voient une plongée vers une réalité cyberpunk, plus dystopique qu’autre chose, rappelant les thèmes de la série « Black Mirror », et soulignant le remplacement par des chatbots dans d’autres entreprises. Alors que Meta doit déjà faire face à des poursuites et des condamnations liées à l’addiction des jeunes à Instagram, ce projet risque d’alimenter la méfiance et les reproches envers l’entreprise.

Ce que la technologie sait faire

Parmi les nombreux outils IA développés par Meta, Muse Spark sait planifier des vacances ou estimer les calories d’un repas d’un simple coup d’œil. L’IA incarnant Zuckerberg s’inscrit dans cette même logique d’innovations, avec la promesse d’une grande disponibilité, mais aussi une charge de travail accrue pour certains.

La vision derrière le projet est de renforcer l’engagement et la rétention des employés. Un porte-parole de Synthesia explique : « Lorsque vous ajoutez de la vidéo et de la voix générées par IA de manière réaliste, l’engagement et la rétention augmentent considérablement. »