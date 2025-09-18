La FED baisse ses taux d’intérêt : première réduction d’un quart de point

Le 17 septembre 2025, la Fed a annoncé une baisse de son taux directeur de 0,25 point de pourcentage, le portant à une fourchette de 4,00 % à 4,25 %. Cette mesure vise à soutenir une économie américaine confrontée à un ralentissement de la croissance et à une pression inflationniste persistante. Elle intervient après plusieurs mois de pressions politiques, notamment de la part du président Donald Trump, qui a publiquement critiqué la politique monétaire de la Fed.

Cette décision de la Fed survient dans un contexte économique marqué par une inflation élevée et un marché du travail en ralentissement. En août 2025, l’inflation s’élevait à 2,9 %, tandis que le taux de chômage avait atteint 4,3 %, son niveau le plus élevé depuis 2021, selon The Guardian. Parallèlement, les créations d’emplois ont ralenti, avec seulement 22 000 nouveaux postes ajoutés en août, bien en deçà des attentes, relève Financial Times.

Sur le plan politique, le président Donald Trump a intensifié ses critiques envers la FED, l’accusant de freiner la croissance économique en maintenant des taux d’intérêt élevés. Il a également tenté d’influencer la composition de la FED en nommant Stephen Miran, un économiste favorable à une politique monétaire plus accommodante, au poste de gouverneur révèle L’Express.

La décision de la FED

Lors de sa réunion du 17 septembre, la FED a décidé de réduire son taux directeur de 0,25 point, une mesure soutenue par 11 des 12 membres du Comité Fédéral de l’Open Market (FOMC). Seul Stephen Miran a voté contre, plaidant pour une réduction plus importante de 0,5 point, note Financial Times.

Le président de la FED, Jerome Powell, a souligné que cette décision reflétait une approche prudente et fondée sur les données économiques disponibles. Il a également précisé que la FED ne suivait pas une trajectoire prédéfinie et qu’elle agirait en fonction de l’évolution de la situation économique, rapporte Le Monde.

Perspectives économiques

Suite à cette réduction, la FED a révisé ses prévisions de croissance pour 2025, les portant de 1,4 % à 1,6 %, tout en reconnaissant que l’économie américaine reste confrontée à des défis importants, notamment en ce qui concerne le marché du travail et l’inflation.

Les responsables de la FED ont également indiqué qu’ils envisageaient deux autres baisses de taux d’ici la fin de l’année, bien que ces perspectives restent conditionnelles et dépendantes de l’évolution des conditions économiques.

Réactions des marchés

Les marchés financiers ont réagi positivement à l’annonce de la FED, bien que les gains aient été modérés. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,6 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré de légères baisses de 0,1 % et 0,3 % respectivement, selon The Wall Street Journal. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont légèrement augmenté, suggérant que les investisseurs anticipent de futures hausses des taux à moyen terme.