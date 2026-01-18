Le froid va-t-il vraiment frapper la France fin janvier ? Les prévisions qui sèment le doute

Alors que 2026 a démarré sur un épisode hivernal fort en France, les températures ont récemment grimpé de manière spectaculaire. L’hiver n’est pas fini pour autant : un retour du froid est possible.

Un début d’année météo bien animé

Mercredi 14 janvier 2026, les habitants de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques ont vu le mercure dépasser les 19 °C, ce qui est remarquable pour la période. Ça contraste fortement avec les deux semaines précédentes marquées par de fortes gelées et des chutes de neige en plaine, avec un record notable de -23,5°C dans le Doubs.

Depuis la mi-janvier, un flux océanique plus doux a mis fin aux gelées. Selon un météorologue, « Cet anticyclone s’intensifiera dans les prochains jours, et les gelées matinales feront leur retour au nord ». Reste que la durée de ce répit reste incertaine, surtout avec la possibilité d’un froid plus marqué vers la fin du mois.

Perturbations et météo pour les prochains jours

En ce moment, la France subit une série de perturbations. Le jeudi 15 janvier, une perturbation active a apporté de fortes pluies sur l’ouest du pays accompagnées de vents soutenus. La nuit suivante, un front a traversé une partie de l’Hexagone.

Ce mercredi, le flux continental attendu sur la moitié nord pourrait ramener des matinées plus fraîches avec des gelées matinales. Les maxima pourraient alors rester sous les 10°C.

Parallèlement, du vendredi jusqu’au mardi 20 janvier 2026, le sud-est prévoit de lourds cumuls de pluie, surtout sur les Cévennes (entre Lozère et Gard), le Languedoc-Roussillon et la Corse, rapporte Actu. Ces précipitations sont liées à une dépression installée sur les Baléares, ce qui rappelle la nécessité d’être prudent sur les routes glissantes et d’anticiper d’éventuelles perturbations des transports en commun.

Et si le froid revenait fin janvier ?

La principale question reste l’éventualité d’un nouvel épisode froid vers la fin de janvier 2026. Selon certains modèles, les températures pourraient fortement chuter avec l’arrivée de masses d’air froides potentiellement venues de Russie, influencées par un anticyclone scandinave. Une période charnière est envisagée autour des 25 et 26 janvier, avec la probabilité d’une nouvelle perturbation apportant pluie, vent et même neige en plaine, notamment dans le nord-est.

Même si, d’après Météo France, les vagues de froid sont devenues plus rares et moins intenses ces 35 dernières années, les températures glaciales restent possibles. Un météorologue précise que « le froid restera modéré et « de saison » à partir de ce week-end ».