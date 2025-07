La Poste : 1,50 euro minimum pour envoyer une lettre en 2026

Le 28 juillet 2025, La Poste a confirmé une nouvelle revalorisation de ses grilles tarifaires pour l’ensemble de ses services courrier et colis. Cette augmentation entrera en vigueur dès le 1er janvier 2026. Pour les consommateurs, il s’agit non seulement de comprendre la hausse, mais surtout de savoir à quel point leur budget de correspondance sera affecté.

La poste : quels seront les nouveaux prix des timbres dès 2026 ?

Dès le début de l’année 2026, poster une simple lettre coûtera plus cher. Le timbre de base, utilisé par la majorité des particuliers, est le plus concerné.

Le tarif de la Lettre verte, pour un envoi standard jusqu’à 20 grammes, passera de 1,39 euro à 1,50 euro. C’est une hausse nette de 11 centimes, soit +7,9 %. C’est la plus forte augmentation enregistrée depuis la généralisation de ce format.

La Lettre services Plus, qui offre un suivi et un acheminement prioritaire, grimpera de 3,15 euros à 3,30 euros, soit +4,8 %. Ce produit, souvent choisi pour des envois importants ou sensibles, devient ainsi l’un des plus onéreux du catalogue standard.

Pour les courriers vers l’étranger, le timbre international évolue aussi : il atteindra 2,25 euros, contre 2,10 euros auparavant. Cette augmentation de 15 centimes représente +7,1 %, sans évolution du service rendu.

Enfin, pour les documents nécessitant une sécurité renforcée, la Lettre recommandée de 20 grammes coûtera désormais 6,10 euros au lieu de 5,74 euros. L’écart est ici de 36 centimes, pour une hausse globale de 6,3 %.

Fait rare : un seul tarif reste inchangé. Il s’agit de la e-lettre rouge, solution d’envoi numérique, qui reste à 1,49 euro. Cette stabilité semble confirmer l’objectif de La Poste de réorienter les usagers vers le digital.

Le prix des envois de colis va également augmenter

Les prix des colis suivent la même logique d’augmentation. Le plus petit format de Colissimo national, soit jusqu’à 250 grammes, passera de 4,99 euros à 5,39 euros. Cette hausse de 8 % représente 40 centimes de plus par envoi. Pour un consommateur envoyant un colis par mois, cela représente un surcoût annuel de près de 5 euros, rien que sur ce format.

L’ensemble de ces hausses tarifaires représente une augmentation moyenne de 7,4 %, selon les données publiées par BFMTV. Or, la Banque de France anticipe une inflation proche des 1 % pour 2025. Les services postaux évoluent donc plus vite que l’indice des prix à la consommation, ce qui risque d’alourdir sensiblement certaines dépenses.

Pour les foyers modestes, les retraités, les consommateurs éloignés du numérique ou les petites entreprises, cette hausse s’ajoute à une série de micro-augmentations du quotidien. Une lettre par semaine, un Colissimo par mois, et le budget annuel courrier-colis peut facilement dépasser 100 euros en 2026.

Pourquoi La Poste continue d’augmenter ses tarifs ?

L’explication avancée par La Poste est simple : les volumes de courrier chutent chaque année de 8 %, alors que les coûts de distribution restent stables, voire augmentent. Pour maintenir un réseau national de distribution, avec un passage quotidien dans toutes les communes, il faut compenser la baisse des recettes.

De plus, le basculement vers le numérique n’est pas encore total. Une part importante de la population reste attachée aux envois papier, notamment pour les documents officiels, les échanges familiaux ou les démarches administratives. Ce double impératif — modernisation et accessibilité — pèse sur les comptes de La Poste.