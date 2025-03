L’Australie et ses sous-marins : un virage stratégique qui rebat les cartes de la géopolitique indo-pacifique

L’annonce de l’alliance AUKUS en 2021 et la dénonciation du contrat de sous-marins signé avec la France ont marqué un tournant majeur pour l’Australie. À l’époque, ce revirement a été perçu comme une véritable trahison de la part de Canberra à l’égard de Paris, alors que Naval Group était en charge de livrer douze sous-marins conventionnels d’attaque. Or, la situation actuelle remet en question la viabilité de ce choix stratégique : selon plusieurs analystes, l’Australie pourrait rencontrer de sérieuses difficultés à concrétiser son ambition d’obtenir des sous-marins à propulsion nucléaire auprès de ses alliés anglo-saxons.

Les coûts faramineux, les délais de production rallongés et les défis technologiques posent question. Certains experts évoquent même l’hypothèse d’un retour à une flotte mixte, intégrant des sous-marins conventionnels, une solution qui replacerait indirectement la France dans la course. Cette incertitude met en lumière les enjeux géopolitiques majeurs qui entourent la puissance maritime australienne et les tensions croissantes dans la région indo-pacifique.

C’est dans ce contexte que Jean-Louis Tertian propose une analyse approfondie de cet épisode dans son ouvrage La crise des sous-marins australiens : un changement d’ère (Valeurs Ajoutées Éditions, 2023). À travers une approche rigoureuse et détaillée, l’auteur retrace les mécanismes qui ont conduit à cette crise, en mettant en perspective les enjeux diplomatiques, industriels et militaires qui y sont liés.

Une rupture qui en dit long sur l’évolution des alliances stratégiques

Dans son livre, Jean-Louis Tertian revient sur l’accord AUKUS et ses conséquences à long terme, notamment pour la position de la France dans la région indo-pacifique. Ce contrat, qui aurait pu renforcer les liens franco-australiens, a été brutalement dénoncé au profit des États-Unis et du Royaume-Uni, reflétant une recomposition des alliances internationales dans le cadre de la rivalité sino-américaine.

Mais au-delà de la seule perte économique, cette affaire souligne un basculement stratégique : l’Australie, traditionnellement prudente dans sa politique de défense, s’engage dans un projet à long terme dont les contours restent flous. Jean-Louis Tertian interroge la pertinence de cette décision et met en évidence les fragilités qui pourraient émerger, notamment en cas de revirement politique à Washington.

Un livre essentiel pour comprendre l’enjeu des sous-marins australiens

En s’appuyant sur une analyse géopolitique fine, La crise des sous-marins australiens apporte un éclairage indispensable sur les mutations en cours dans la région indo-pacifique et les conséquences pour la France. L’ouvrage s’adresse autant aux passionnés de stratégie militaire qu’aux observateurs des relations internationales. Il met en évidence les erreurs d’anticipation françaises, tout en soulignant la place centrale qu’occupe encore l’Hexagone dans l’échiquier indo-pacifique, notamment grâce à ses territoires d’outre-mer et à sa zone économique exclusive.

Alors que l’avenir de la coopération entre Canberra et ses alliés reste incertain, ce livre permet de mieux comprendre les dynamiques qui façonnent le XXIe siècle et la place qu’y occupe la France.