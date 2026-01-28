Le 1er février va faire mal au portefeuille : ces changements qui passent (presque) inaperçus

Le 1er février 2026 marque le début de plusieurs évolutions tarifaires qui vont toucher le budget des Français. Les modifications concernent des domaines variés : énergie, épargne, frais bancaires, transports et prix du tabac. Certaines baisses vont alléger certaines dépenses, tandis que d’autres hausses viendront peser un peu plus sur le porte‑monnaie des ménages.

Électricité et gaz : des prix en baisse

L’une des mesures les plus visibles concerne la baisse du coût d’accès à l’électricité. La Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), un élément de l’abonnement à l’électricité, passera de 21,93 % à 15 %, ce qui entraînera une réduction estimée à 5 % par an sur le prix de l’abonnement. D’après le ministre de l’Industrie, cette mesure pourrait permettre à un boulanger d’économiser jusqu’à 200 € par an, et à un ménage standard d’économiser 10 à 12 €.

Par ailleurs, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) annonce une baisse de 0,83 % des tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les consommateurs ayant opté pour une offre indexée. Cette réduction devrait représenter une économie d’environ dix euros par an.

Selon La Voix du Nord, le gaz naturel diminue aussi : pour février, le prix repère fixé par la CRE baisse d’environ 1,5 % par rapport à janvier. Les foyers qui utilisent le gaz pour la cuisson et l’eau chaude verront le prix passer de 0,1325 €/kWh à 0,1304 €/kWh, et pour le chauffage il descendra de 0,1019 €/kWh à 0,0998 €/kWh.

Épargne et banques : des taux qui baissent, des frais qui montent

Les taux de l’épargne réglementée évoluent à la baisse. Le taux du Livret A et celui du LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire) passent tous deux de 1,70 % à 1,50 %. Le taux du LEP (Livret d’Épargne Populaire) est réduit de 2,7 % à 2,5 %, alors qu’il aurait pu tomber jusqu’à 1,90 % selon les règles de calcul.

En sens inverse, les frais bancaires augmentent notablement. L’association de défense des consommateurs CLCV signale une hausse moyenne de 3 % des frais bancaires, avec des frais de tenue de compte en hausse de plus de 6 % et des tarifs des cartes bancaires en hausse de plus de 2 %. Ces hausses reflètent les pressions économiques subies par le secteur bancaire.

Transports, péages et tabac : ce qui bouge

À compter du 7 février 2026, une nouvelle procédure s’applique pour régler les litiges avec les compagnies aériennes. Tout voyageur qui souhaite contester une annulation de vol ou un autre problème devra d’abord saisir un médiateur Tourisme et Voyage avant de pouvoir porter l’affaire devant la justice.

Les péages d’autoroutes augmentent en moyenne de 0,86 % sur les principaux réseaux, tels que APRR, AREA, ASF, Cofiroute, Escota, Sanef, et SAPN. Le ministère des Transports qualifie cette hausse de « la plus faible depuis 2021 », et elle reste inférieure à l’inflation hors tabac, qui est de 0,9 %.

Le prix du tabac augmentera aussi : plusieurs références verront leur hausse des prix du tabac. La Direction générale des Douanes annonce, en plus, le retrait de quarante références du marché, dont le Marlboro red Cigarette tobacco à rouler et King Blue, dans le cadre de la stratégie gouvernementale.