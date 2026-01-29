Le budget 2026 va bouleverser votre impôt sur le revenu : ce que le nouveau barème change vraiment

Initialement, le gouvernement envisageait un gel total du barème de l’impôt sur le revenu. L’objectif : engranger 1,9 milliard d’euros supplémentaires sans créer de nouvel impôt. Problème : cette mesure aurait fait entrer 200 000 nouveaux foyers dans l’impôt.

Résultat ? Sous pression des parlementaires, la version finale votée prévoit une revalorisation du barème de 0,9 %, correspondant à l’inflation 2025. Cela évite une hausse automatique d’impôt pour la majorité des ménages.

Le nouveau barème 2026 est donc le suivant :

0 % jusqu’à 11 600 €

jusqu’à 11 % de 11 601 à 29 579 €

de 30 % de 29 580 à 84 577 €

de 41 % de 84 578 à 181 917 €

de 45 % au-delà

Toutes les tranches sont donc ajustées à la marge.

Les Retraités Et Familles Conservés… Pour Cette Année

Le budget 2026 va bouleverser votre impôt sur le revenu : ce que le nouveau barème change vraimentPlusieurs niches fiscales ont bien failli disparaître. Mais au terme de longues négociations, rien ne change pour les retraités et les familles, confirme TF1 info.

L’ abattement de 10 % sur les pensions de retraite est maintenu. Il devrait être relevé à 4 439 € par foyer en 2026, en lien avec l’inflation.

sur les pensions de retraite est maintenu. Il devrait être relevé à par foyer en 2026, en lien avec l’inflation. La réduction d’impôt pour frais de scolarité reste en vigueur pour les collégiens, lycéens et étudiants.

reste en vigueur pour les collégiens, lycéens et étudiants. Même sort pour la réduction d’impôt Ehpad, que certains députés souhaitaient transformer en crédit d’impôt. La réforme ne figure finalement pas dans le texte final.

Une Vraie Nouveauté Pour Les Dons

Seule véritable avancée consensuelle dans ce budget : le doublement du plafond Coluche.

Les dons à des associations ouvrant droit à une réduction d’impôt majorée de 75 % sont désormais plafonnés à 2 000 €, contre 1 000 € auparavant. L’avantage fiscal grimpe donc à 1 500 € maximum.

PER, Immobilier, Hauts Revenus : Des Mesures Ciblées

Le budget 2026 contient aussi plusieurs mesures techniques qui ciblent des publics spécifiques :

Plan épargne retraite (PER) : la déductibilité après 70 ans est supprimée. En contrepartie, le plafond de déduction est cumulable sur 5 ans au lieu de 3.

: la déductibilité après 70 ans est supprimée. En contrepartie, le au lieu de 3. Immobilier locatif : naissance du dispositif Jeanbrun , avec un amortissement fiscal allant de 3,5 % à 5,5 % par an selon le type de logement (intermédiaire, social, très social). Le bien doit être loué 9 ans minimum .

: naissance du , avec un amortissement fiscal allant de selon le type de logement (intermédiaire, social, très social). Le bien doit être loué . CDHR (contribution sur les hauts revenus) : le dispositif, temporairement mis en place en 2025, est prolongé tant que le déficit public ne repasse pas sous 3 % du PIB.

Les Aides Sociales Restent Gelées

Alors que le barème de l’impôt évolue, les prestations sociales restent figées. Allocations familiales, aides au logement, AAH… toutes resteront au niveau 2025. Une décision justifiée par le gouvernement par un contexte de faible inflation, mais qui pèsera sur le pouvoir d’achat des ménages modestes.

Autre mesure passée sous les radars : la suppression des APL pour les étudiants étrangers hors UE non boursiers.