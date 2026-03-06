Le changement d’heure approche : cette date précise va encore vous faire perdre 1 heure de sommeil

Chaque année, le passage à l’heure d’été marque un moment particulier de notre calendrier. Ce changement, ancré dans nos habitudes, modifie nos horloges et rallonge la lumière du soir. Sa portée dépasse la simple mise à jour des montres : il touche aussi notre rythme biologique et alimente de nombreux débats politiques et sociaux.

Le point sur le changement

En France, le passage à l’heure d’été a lieu chaque année. En 2026, le changement se fera dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars, confirme le journal Charente Libre. Conformément au cadre européen en vigueur depuis 1998, à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Ce décalage horaire, installé en 1976 en France pendant la crise énergétique des années 1970, visait à mieux utiliser la lumière naturelle et à limiter la consommation d’électricité en soirée. Aujourd’hui, même si les économies d’énergie sont jugées limitées, le dispositif reste en place pour harmoniser les horaires entre pays européens, tandis que le débat public sur sa pertinence continue.

Ce que ça change pour le corps et le quotidien

Ce passage à l’heure d’été est souvent considéré comme le plus perturbant des deux changements annuels. En avançant d’une heure, notre horloge interne, située dans le cerveau, doit se réajuster. Elle régule des fonctions importantes comme le cycle veille-sommeil, la production de mélatonine, la température corporelle et la vigilance. Cette transition peut provoquer une sorte de mini décalage horaire, ayant un impact sur le sommeil. Les enfants, les adolescents et les personnes déjà privées de sommeil sont particulièrement touchés, ressentant parfois fatigue et irritabilité, qualifiées de « micro-chocs ».

Les soirées deviennent plus lumineuses, offrant plus de temps pour profiter des activités en extérieur. En revanche, cette mise en phase des rythmes biologiques peut momentanément perturber le sommeil des plus sensibles.