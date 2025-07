« Les 35 heures ont été une très mauvaise idée » : les français ne travaillent pas assez

En 2024, la France se distingue parmi les grandes nations développées par le faible nombre d’heures travaillées rapporté à l’ensemble de sa population. Ce constat, présent depuis plusieurs années, fait se poser des questions sur l’organisation du travail dans le pays et ses répercussions économiques et sociales. Les données publiées récemment par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) mettent en lumière cette singularité de la France, tant au niveau européen qu’international.

Comparaison des heures travaillées à l’international

D’après les chiffres de l’OCDE, le nombre moyen d’heures travaillées par habitant en France s’établit à 666 heures en 2024. Ce total est bien inférieur à la moyenne de l’Union européenne, qui s’élève à 776 heures, et à celle de la zone euro, qui atteint 750,32 heures. L’écart avec l’Union européenne se monte à 16,5 %, tandis qu’il est de 12,5 % par rapport à la zone euro.

Pour mettre les choses en perspective, un Italien a travaillé en moyenne 767 heures, un Espagnol 731 heures et un Allemand 724 heures sur la même période. En dehors de l’Europe, le Canada affiche un impressionnant total de 870 heures par habitant. Les États-Unis et le Royaume-Uni ne sont pas en reste avec respectivement 847 heures et 888 heures enregistrées en 2023.

Pourquoi ces différences ?

Plusieurs raisons permettent d’expliquer cette spécificité française, notamment les dynamiques du marché de l’emploi, qui influencent le nombre d’heures travaillées. Le nombre de personnes actives y est proportionnellement moins élevé, particulièrement chez les jeunes et les seniors. Cela ne veut pas dire que les actifs français bossent moins que leurs voisins européens, car si la durée hebdomadaire peut paraître plus courte, le cumul annuel ne l’est pas forcément. De plus, la démographie joue un rôle important : une natalité soutenue et une espérance de vie élevée font augmenter le nombre d’habitants dans ce calcul.

Catherine André, journaliste économique sur LCI, rappelle que le mode de calcul de l’OCDE divise la quantité totale de travail par le nombre d’habitants d’un pays. Elle souligne également qu’un déficit structurel du travail en France entraîne une diminution des cotisations sociales et fiscales, ainsi qu’une moindre création de richesse par les entreprises.

Qu’en est-il aujourd’hui et demain ?

Même si ce bilan n’est pas des plus flatteurs, il est intéressant de noter que le nombre d’heures travaillées en France a légèrement progressé par rapport à l’année précédente. Avec 666 heures, c’est le record depuis 1995, année où le total s’élevait à 630 heures. Fait à noter, alors que de nombreux pays européens enregistrent une hausse des heures travaillées, l’Allemagne a (un petit peu) vu ce nombre baisser durant la même période.

Les discussions sur le temps de travail continuent d’alimenter les débats en France, notamment en ce qui concerne le droit du travail. Certaines figures politiques, comme Édouard Philippe, ont évoqué l’idée que « l’on travaille plus longtemps dans la semaine », en contraste avec des initiatives de réduction du temps de travail.