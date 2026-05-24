« On n’avait jamais vu ça si tôt » : un dôme de chaleur s’installe sur la France et les températures dépassent déjà les 35°C

Un phénomène météo exceptionnel, qualifié de dôme de chaleur, s’installe sur la France et apporte un épisode de chaleur inhabituellement fort pour un mois de mai. Météo-France a publié un communiqué annonçant une hausse des températures et l’activation d’une vigilance canicule à partir de dimanche 24 mai. Cette alerte se distingue à la fois par sa précocité et par l’intensité des températures attendues, qui dépassent largement les normales de saison.

Comment se forme ce dôme de chaleur

Le « dôme de chaleur » est provoqué par un puissant anticyclone de blocage qui emprisonne la chaleur, un peu comme un couvercle sur une casserole. Cette masse d’air chaud, venue du Maroc, a traversé la péninsule ibérique avant d’être maintenue sous de hautes pressions. Les prévisionnistes de Météo-France parlent de stagnation des masses d’air chaud, ce qui entraîne une montée significative des températures.

Ce phénomène a déjà fait grimper les températures exceptionnellement élevées au-dessus de 30 °C dans certaines villes du Sud-Ouest comme Bordeaux, Biarritz et Toulouse dès le jeudi précédant le week-end concerné. On observe une élévation notable : les températures pourraient excéder de 9 à 12 °C les normales de saison dans l’Ouest, avec des pointes attendues de 33 °C à Quimper et de 32 °C à Brest.

Quelles régions sont concernées et quelles prévisions à court terme

La façade ouest de la France, incluant des villes comme Quimper, Brest, et des départements tels que le Finistère, est particulièrement touchée, avec des températures et des conditions annonçant une période de forte chaleur tout au long du week-end. Météo-France précise que ce « temps très chaud » va persister, avec une augmentation notable des températures dès le vendredi.

Les experts insistent sur le fait que l’ouest n’est pas le seul secteur affecté. La majeure partie de la France ressentira l’effet du dôme de chaleur, et plusieurs régions pourraient enregistrer des « niveaux inédits » de chaleur, notamment le long de la façade ouest du pays.

Conséquences et conseils à suivre

Face à ces conditions, Météo-France alerte sur les risques liés à cette chaleur intense pour les personnes fragiles ou surexposées, en particulier celles qui travaillent en plein air. Les prévisionnistes rappellent aussi que ce phénomène illustre le changement climatique, qui tend à rendre ces vagues de chaleur précoces, plus fréquentes et plus intenses.

Météo-France recommande à la population de suivre l’évolution du temps via leur site dédié à la vigilance météorologique, et n’exclut pas que d’autres départements soient placés en alerte dans les jours à venir. Des températures dépassant localement 35 °C, considérées comme très fortes chaleurs, pourraient être atteintes dans le sud de l’Aquitaine.