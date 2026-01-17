Le livret A baisse : ce détail passé sous silence pourrait faire fondre votre épargne

Les Français continuent de placer beaucoup d’argent sur leurs livrets, et le livret A reste l’un des placements favoris. C’est dans cette situation que, le jeudi 15 janvier, le gouvernement a annoncé une baisse des taux d’intérêt sur plusieurs produits d’épargne, dont le livret A et le livret d’épargne populaire (LEP). Ces changements prennent effet dès le 1er février, et ils suscitent des réactions variées parmi les épargnants et les analystes.

Ce qui change pour les taux d’intérêt

Le livret A, qui affichait un taux de 1,7 %, voit son rendement ramené à 1,5 %. Rappel : il y a moins de deux ans, le taux du livret A était encore de 3 %. Selon les prévisions, sa baisse progressive devrait donner une moyenne de 2,1 % en 2025, puis tendre vers 1,5 % en 2026. Le livret de développement durable suit la même logique avec un taux également fixé à 1,5 %.

Le LEP, qui est réservé à environ 38 % des personnes éligibles, voit son taux passer de 2,7 % à 2,5 %. Le calcul réglementaire aurait donné 1,9 %, mais les autorités ont choisi une mesure plus favorable aux épargnants, selon certaines sources. Pour 2025, une moyenne autour de 3,1 % est envisagée pour le LEP.

Effets économiques et exemples chiffrés

Ces baisses se traduiront directement sur les gains des épargnants. Par exemple, un encours de 7 500 € sur un livret A rapporterait 162 € en 2025, puis 112 € l’année suivante, soit une perte de 50 €. Pour le LEP, un bas de laine de 6 000 € rapporterait 192 € avec le taux moyen prévu pour 2025, tandis qu’avec le nouveau taux, ce gain serait réduit à 150 €, une différence de 42 €.

Ces changements interviennent dans un climat de faible inflation (0,8 % en décembre). Le nouveau taux du livret A à 1,5 % reste donc supérieur à l’inflation, offrant malgré tout un rendement réel positif.

Réactions des autorités et perspectives

Derrière cette décision, on retrouve le gouvernement et notamment Bercy (le ministère des Finances) ainsi que le ministre de l’Économie, Roland Lescure, qui assure que « cela signifie que l’on a gagné le combat de l’inflation », cite Huffpost. La Banque de France a aussi joué un rôle en recommandant la nécessité de ces baisses. Par ailleurs, il a été décidé d’arrondir les taux à la hausse pour donner « un coup de pouce supplémentaire » aux détenteurs de LEP. Dans le même temps, l’adaptation de ces taux devrait avoir des répercussions pour le logement social en abaissant les coûts d’emprunt.

Le Cercle de L’Épargne et son porte-parole, Philippe Crevel, soulignent cependant que, même si le LEP offre un rendement plus élevé, de nombreux foyers modestes n’en profitent pas faute de capacité d’épargne ou d’information suffisante.