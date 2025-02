Le Prêt à Taux Z zéro élargi à toute la France en 2025 : qui en profitera ?

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ), qui aide avant tout les primo-accédants à accéder à la propriété en France, va se transformer dès le 1er avril 2025. Jusqu’ici réservé à certaines zones bien définies, le PTZ sera accessible sur l’ensemble du territoire français. On peut noter que cette mesure figure dans la loi de finances pour 2025 et vise à encourager l’achat d’un logement neuf tout en soutenant un secteur de la construction en difficulté.

Un prêt jusque-là réservé à quelques zones

Actuellement, le PTZ est proposé aux primo-accédants qui veulent acheter des logements neufs situés dans des zones précises, à savoir les zones A, A bis et B1. Ces zones correspondent à des endroits où l’offre de logements est fortement inférieure à la demande. Le prêt ne peut être utilisé que pour financer l’acquisition d’un bien neuf dans un bâtiment collectif d’habitation. (Cela limite évidemment son accès aux personnes résidant ou souhaitant s’installer dans ces communes bien ciblées.)

Les conditions de ressources jouent aussi un rôle déterminant pour en bénéficier. Pour obtenir le PTZ, il faut que les plafonds de revenus des ménages ne dépassent pas certains seuils, ce qui permet de garder ce dispositif réservé aux foyers les plus modestes.

Bientôt accessible partout en France

La réforme prévue par l’article 90 de la loi de finances pour 2025 va lever les restrictions géographiques actuelles. À partir du 1er avril 2025, le PTZ pourra être proposé sur tout le territoire français, sans distinction de zone. Cette nouvelle mesure s’appliquera aux prêts accordés entre cette date et le 31 décembre 2027. (À noter que, sauf changement de loi ultérieur, le dispositif pourrait revenir à ses anciennes limites une fois cette période terminée.)

Valérie Létard, ministre chargée du Logement, l’a clairement annoncé : « Dès le 1er avril, les banques pourront proposer un PTZ aux primo-accédants sur tout le territoire, sans distinction de zone, pour l’achat d’un logement neuf. »

Avec cette réforme, le PTZ pourra être utilisé pour l’achat de logements neufs, qu’ils soient individuels ou collectifs. Pour les appartements neufs, le montant pris en charge par le PTZ variera selon les tranches de ressources des acheteurs : 50% pour la tranche 1, 40% pour les tranches 2 et 3, et 20% pour la tranche 4. Quant aux maisons neuves, ces taux seront de 30%, 20% et 10% respectivement.

Les tranches sont calculées en fonction du total des ressources des futurs occupants et d’un coefficient familial.

Un coup de pouce au bon moment

L’élargissement du PTZ arrive alors que le secteur de la construction traverse une période compliquée. En effet, en 2024, plusieurs chantiers ont été stoppés à cause des faillites d’entreprises du bâtiment. En rendant le PTZ accessible sur tout le territoire, le gouvernement espère redonner de la vitalité à ce secteur.

Il faut noter que ces nouvelles dispositions concernent uniquement les logements neufs . Pour les logements anciens, aucune modification n’est prévue : seuls ceux se trouvant dans des zones dit « détendues » et nécessitant des travaux d’économie d’énergie pourront bénéficier du PTZ.

Ces changements représentent une belle opportunité pour tous ceux qui rêvent de devenir propriétaires, tout en soutenant, indirectement, l’économie locale et nationale.