Nés en 2008, ils découvrent leur convocation au service militaire obligatoire d’un an : ils seront payés au salaire minimum

En Colombie, le service militaire obligatoire concerne encore beaucoup de jeunes, pendant qu’en Espagne de nouvelles propositions relancent le débat. Les deux pays traitent la question différemment, avec des conséquences distinctes pour leurs citoyens.

Le cadre légal en Colombie

En Colombie, le service militaire obligatoire est encadré par la Loi n° 1861 de 2017, qui a modernisé le recrutement. Ce texte a créé de nouvelles compensations économiques et précisé les exceptions prévues pour certains groupes. L’Armée nationale de Colombie, comme d’autres institutions de sécurité de l’État, organise les convocations et vérifie la régularisation de la situation militaire des jeunes.

Tous les jeunes Colombiens doivent clarifier leur situation militaire dès 18 ans, explique Cronista. Cette démarche annuelle fixe leur statut : intégration aux Forces armées, exemption ou autre obligation légale. Seuls les hommes de 18 à 24 ans sont soumis à l’obligation de servir. Les femmes n’y sont pas tenues, mais elles peuvent s’engager volontairement dans les forces armées ou dans des programmes de soutien institutionnel.

Qui est exempté et combien de temps ça dure

Côté durée, les conscrits titulaires du baccalauréat s’engagent pour 12 mois, contre 18 mois pour ceux qui ne l’ont pas. Pendant cette période, ils assurent des missions de surveillance, de logistique et participent à des opérations de sécurité. En échange, ils touchent une prime mensuelle équivalente à un salaire minimum.

Plusieurs motifs d’exemption existent :

raisons médicales

situations familiales particulières

appartenance à des communautés autochtones

motifs religieux

Il est aussi possible de se régulariser en payant une cotisation de compensation militaire, pour qui préfère éviter le service actif.

Ce qui bouge en Espagne

L’Espagne a supprimé la conscription obligatoire en 2001 au profit d’une armée professionnelle. Des mesures récentes et un décret royal de 2026 ont pourtant introduit la « mili actualizada », sans revenir pour autant à la conscription classique. Parmi ces initiatives, le statut de « réserviste volontaire » ouvre jusqu’à 500 places et donne une expérience militaire sans engagement de longue durée.

Sélection des réservistes et objectifs

Les candidats au statut de réserviste doivent être de nationalité espagnole, avoir au moins 18 ans et présenter un casier judiciaire vierge. La sélection est exigeante : tests psychotechniques, épreuves physiques et examen médical approfondi. Les candidats retenus suivent ensuite une formation dans des installations militaires.

Cette expérience militaire peut être valorisée dans les concours administratifs et servir de tremplin vers d’autres postes au sein des Forces armées. L’offre volontaire vise à renforcer la participation civique tout en proposant des avantages professionnels qui rendent la formule attractive.