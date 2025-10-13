Le vide abyssal du programme de la gauche

La gauche française n’a plus de colonne vertébrale. Elle n’a plus de projet, plus de vision, plus d’idéal économique ou social cohérent. Elle n’a plus que des slogans. Trois, précisément : travailler moins et gagner plus, les riches paieront, et faisons barrage à l’extrême droite. Trois formules magiques censées tenir lieu de programme, trois incantations qui trahissent surtout un vide abyssal, celui d’une pensée politique qui ne produit plus rien, si ce n’est de la démagogie et de la colère.

Travailler moins, gagner plus : la promesse absurde

Premier mantra : on va travailler moins et gagner plus. C’est la formule parfaite pour flatter l’oreille de l’électeur fatigué. Mais c’est aussi un mensonge économique. On ne crée pas de richesse sans travail, et il n’existe aucun modèle dans l’histoire où la prospérité s’est construite sur la paresse collective. Réduire le temps de travail, repousser les réformes des retraites, entretenir le rêve d’un État-providence infini : voilà le discours d’une gauche qui refuse le réel. Alors que tous les pays d’Europe allongent l’âge de départ à la retraite, la France reste immobile, prisonnière de ses totems syndicaux et de ses tabous politiques. Cette posture n’a rien de “sociale” : elle est au contraire profondément irresponsable. Les avantages acquis ne se financent plus, le système craque, les équilibres budgétaires se fissurent. Croire que la France, seule, peut continuer à vivre en dehors des lois économiques élémentaires, c’est refuser d’admettre que la richesse doit d’abord être produite avant d’être redistribuée.

Faisons barrage : le slogan de la peur

Deuxième pilier du catéchisme de gauche : faisons barrage à l’extrême droite. C’est devenu un réflexe pavlovien. Dès qu’un débat politique tourne mal, on invoque “le barrage”, comme on brandirait un talisman moral. Derrière cette formule, il n’y a pas d’argument, juste la peur. Une peur entretenue depuis 80 ans par une confusion historique. En France, la droite nationale, comme ils aiment s’appeler, est encore assimilée au mal absolu, celui des années 40, celui des chemises brunes et des camps. Mais le Rassemblement national de 2025 n’a évidemment rien à voir avec le nazisme. Il n’a ni milices, ni projet de dictature, ni volonté de prendre le pouvoir par la force. Son programme économique reste flou, souvent contradictoire, mais il ne remet pas en cause la République. En vérité, le “barrage” ne protège plus rien : il ne sert qu’à maintenir artificiellement une gauche en perdition, à diaboliser un adversaire pour éviter de penser. Le mythe du retour du fascisme permet de masquer la faillite intellectuelle du progressisme. Et pendant que la gauche rejoue la guerre de 1940, l’ultra-gauche, bien réelle, multiplie les violences, casse les vitrines, et incendie les commissariats au nom de “l’antifascisme”.

Les riches paieront : la vieille rengaine égalitariste

Troisième slogan : les riches paieront. C’est l’éternel refrain des campagnes électorales, celui qui ne se démode jamais parce qu’il flatte l’envie et la rancune. Mais qui sont ces “riches” ? Ce sont, dans l’immense majorité des cas, les créateurs d’entreprises, les investisseurs, les dirigeants qui font tourner la machine économique. Ce sont ceux qui prennent des risques, embauchent, innovent, et contribuent à la prospérité collective. La gauche oublie une vérité simple : ce n’est pas l’État qui crée la richesse, ce sont les entreprises. L’État organise, protège, régule, mais il ne produit rien. Et quand la fiscalité devient punitive, ce sont les forces vives qui s’en vont. C’est déjà le cas : des milliers d’entrepreneurs et de talents français s’expatrient chaque année vers les États-Unis, la Suisse ou les Émirats, là où l’effort est récompensé au lieu d’être puni. Quant aux profits des grandes entreprises, présentés comme un scandale moral, ils sont en réalité une excellente nouvelle pour les finances publiques : impôt sur les sociétés à 25 %, flat tax à 30 % sur les dividendes, et autant de recettes pour l’État. Plus les entreprises réussissent, plus l’État encaisse. La gauche, elle, préfère dénoncer le capital au lieu de comprendre les mécanismes qui font vivre le pays.

La machine émotionnelle de la propagande

Car cette rhétorique n’est pas seulement incohérente : elle est émotionnelle. La propagande démagogique fonctionne toujours sur des messages simples et des émotions fortes. Et là, clairement, on est sur des émotions. La première, c’est celle de l’injustice : l’injustice fiscale, celle qui alimente le ressentiment, la conviction que “ce n’est pas juste parce qu’ils sont très riches et que nous, nous ne le sommes pas”. La deuxième, c’est la peur : peur du fascisme, peur de la violence des fasciste, de la dictature. Et la troisième, c’est l’espoir : celui d’un changement miraculeux où l’on travaillerait moins, où tout serait gratuit, où la justice sociale règnerait sans effort. Trois leviers psychologiques, trois pulsions simples, trois ressorts qui transforment un programme politique en un pur instrument de manipulation des masses.

Une gauche sans boussole

Au fond, le programme de la gauche n’est plus qu’un agrégat d’émotions et de slogans. Elle ne parle plus d’économie, de travail, d’innovation ou de mérite. Elle parle de “justice sociale” comme d’un dogme, sans jamais expliquer comment la financer. Elle agite les peurs du passé pour masquer son impuissance à penser l’avenir. Cette gauche-là n’est plus révolutionnaire, ni même réformatrice. Elle est conservatrice dans le pire sens du terme : elle conserve ses mythes, ses totems, ses réflexes de classe. Elle vit dans une nostalgie permanente de 1981, comme si le monde n’avait pas changé. Et tandis qu’elle s’enfonce dans ses illusions, la France continue de perdre ses forces productives, ses talents et sa confiance. À force de vouloir punir la réussite, elle finit par décourager l’effort. Et à force de refuser le réel, elle condamne la politique à n’être plus qu’un théâtre d’ombres.