Les couples non mariés vont-ils devoir payer une taxe de 180 euros dès janvier 2026 ?

Une vidéo qui cartonne sur TikTok a récemment semé la panique chez pas mal d’internautes en affirmant qu’une nouvelle « taxe de cohabitation » serait instaurée pour les couples qui ne sont ni mariés ni pacsés. Bien que cette info soit totalement inventée, elle a déjà accumulé plus de 900 000 vues et pourrait atteindre le million pendant que vous lisez ces lignes. Les réactions vont bon train, et ça relance le débat sur comment l’info circule sur le net.

D’où vient cette histoire ?

La vidéo, publiée par le compte TikTok « Nessila.fr« , avance que cette taxe entrerait en vigueur dès le 1er juin pour tous les couples vivant ensemble sans être mariés ni pacsés. Le montant évoqué ? 180 euros par an. Selon cette rumeur, le but serait de pousser les couples à officialiser leur union et de permettre à l’État de mieux surveiller les cas de concubinage non déclarés.

La vidéo détaille aussi des méthodes soi-disant utilisées pour repérer ces couples, comme :

le croisement des données de la CAF,

des contrats de location,

des factures communes

ou encore des comptes bancaires partagés.

Les seules exceptions mentionnées concernent les colocations entre amis, les familles d’accueil et les personnes s’occupant d’un proche.

Les réactions des internautes

La rumeur s’est répandue à grande vitesse et a rapidement fait monter la colère. Sur les réseaux, les internautes dénoncent cette rumeur infondée qu’ils considèrent comme une intrusion dans leur vie privée et critiquent la gestion de l’argent public. On peut lire des commentaires du genre « Ça devient une dictature » ou encore « Qu’ils arrêtent de nous dicter notre vie et se chargent de dépenser l’argent public à bon escient ».

Pour donner une impression de crédibilité, la vidéo cite aussi des personnalités comme BFMTV et Bruno Retailleau, même si aucune de ces figures n’a officiellement parlé de cette nouvelle taxe. Ce genre de technique est typique des faux médias qui cherchent à renforcer la véracité de leurs dires avec des références bien connues.

On met les choses au clair : pas de taxe prévue

Même si cette histoire prend de l’ampleur, il faut rappeler qu’aucune loi n’a été publiée au Journal officiel concernant une taxe de ce genre. Aucun texte législatif ne prévoit pour le moment l’application d’une « taxe de cohabitation ». Les avantages fiscaux pour le mariage ou le PACS restent inchangés, et aucune sanction n’est prévue pour ceux qui optent pour une union différente.

Les spécialistes du droit fiscal confirment qu’il n’y a rien à craindre de ce côté-là. Ce récit relève bien de la désinformation qui profite des craintes liées au contrôle étatique et aux questions fiscales.

Les réseaux sociaux et la diffusion des fausses infos

Cet épisode montre bien comment les réseaux sociaux peuvent propager rapidement des désinformation sur TikTok. Avec plus de 900 000 vues sur TikTok, cette vidéo illustre parfaitement la facilité avec laquelle une fausse nouvelle peut se répandre et influencer l’opinion publique.

Il est donc important que chacun prenne le temps de vérifier la véracité des infos avant de les partager. Des plateformes comme TikTok ont un pouvoir énorme pour sensibiliser le public, mais aussi pour diffuser massivement des faussetés.