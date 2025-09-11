Les dépenses militaires dans le monde dépassent largement les besoins pour la paix et le développement

Le 9 septembre 2025, le Secrétaire général des Nations unies a présenté à New York le rapport The Security We Need: Rebalancing Military Spending for a Sustainable and Peaceful Future. Ce document détaille les dépenses militaires mondiales, qui ont atteint 2,7 trillions de dollars en 2024, et les compare aux financements requis pour améliorer la vie et la paix dans le monde. L’ONU y établit une série de projections chiffrées : les besoins identifiés pour la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation et le climat restent inférieurs à une partie seulement des budgets militaires actuels.

Dépenses militaires mondiales : une trajectoire ascendante

Selon les données présentées, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 9 % en 2024 par rapport à 2023, atteignant un montant record de 2,7 trillions de dollars. Depuis 2022, leur part dans le produit intérieur brut mondial est passée de 2,2 % à 2,5 %, et de 6,6 % à 7,1 % des budgets publics. Plus de cent pays ont relevé leurs dépenses de défense sur la période.

Les prévisions établies dans le rapport anticipent une progression continue : les dépenses militaires pourraient se situer entre 4,7 et 6,6 trillions de dollars d’ici 2035. Ces montants représenteraient jusqu’à 2,5 fois le niveau de 2024.

Besoins financiers pour le développement de la paix

Le rapport met en évidence plusieurs scénarios de financement. Pour mettre fin à la faim d’ici 2030, l’ONU estime un besoin annuel de 93 milliards de dollars. Ce montant équivaut à moins de 4 % des dépenses militaires mondiales de 2024.

La vaccination universelle des enfants nécessiterait environ 285 milliards de dollars, soit un peu plus de 10 % du budget militaire annuel. Pour financer douze années d’éducation à chaque enfant dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le coût total serait de 5 trillions de dollars. Ce chiffre représente moins de deux années de dépenses militaires au rythme actuel.

Enfin, l’adaptation climatique dans les pays en développement est évaluée à 387 milliards de dollars par an. Rapporté aux dépenses militaires mondiales, ce besoin correspond à 15 % du total de 2024.

Les dépenses militaires apportent moins d’meplois

L’ONU souligne également les effets économiques différenciés entre investissements militaires et civils. Un milliard de dollars consacré à la défense génère environ 11 200 emplois, tandis qu’un investissement équivalent produit 26 700 emplois dans l’éducation, 17 200 dans la santé et 16 800 dans les énergies propres.

Au-delà de la création d’emplois, les choix budgétaires influent sur la croissance. Le rapport note que la hausse du financement militaire pèse sur la capacité des États à investir dans des secteurs productifs. La dette publique mondiale pourrait alors approcher 100 % du PIB d’ici 2030, ce qui réduirait encore les marges de financement disponibles pour le développement.