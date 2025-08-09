Les erreurs fatales à éviter dans la rubrique “centres d’intérêt” de votre CV

Aujourd’hui, dans le monde professionnel, maîtriser les compétences techniques ne suffit plus pour se faire remarquer. Les recruteurs regardent de plus en plus les soft skills et la personnalité de chacun. C’est là que les centres d’intérêt prennent toute leur place. Ils viennent compléter le profil en montrant les passions et activités pratiquées en dehors du boulot. Mais comment bien les choisir et les mettre en valeur sur un CV ?

Comprendre les centres d’intérêt

Un centre d’intérêt, c’est avant tout une passion ou une activité que l’on pratique régulièrement pendant nos loisirs. Ça peut aller des voyages aux sports, en passant par des activités manuelles ou culturelles. Ces intérêts ne viennent pas juste occuper de l’espace : ils dévoilent qui vous êtes et mettent en avant des qualités comme l’altruisme, l’autonomie ou la capacité à travailler en équipe.

On fait souvent la différence entre « loisir » et « hobby », même si, au final, ils se recoupent. Un loisir, c’est quelque chose qu’on fait par plaisir, comme jouer d’un instrument ou dessiner. Un hobby, lui, demande souvent plus d’implication, par exemple en participant à une troupe de théâtre ou en rejoignant un club d’échecs.

L’influence des activités extra-professionnelles

Les activités en dehors du boulot peuvent vraiment valoriser des compétences humaines qui ne se voient pas forcément sur un CV classique. Par exemple, participer à un tournoi d’échecs peut montrer que vous savez vous concentrer et gérer le stress, tandis qu’une compétition sportive met en avant l’esprit d’équipe et la persévérance.

Il est important de choisir des centres d’intérêt qui correspondent aux attentes du poste visé et aux valeurs de l’entreprise. Cela aide à mieux dévoiler votre personnalité et crée un vrai lien avec le recruteur lors de l’entretien.

Intégrer ses centres d’intérêt dans un CV

Même si mentionner ses centres d’intérêt sur un CV n’est pas indispensable, cela peut vraiment faire la différence, surtout pour les profils juniors ou quand la fiche de poste liste certaines soft skills. Attention toutefois à ne pas surcharger votre CV, surtout si l’espace manque ou si les activités paraissent trop vagues.

Pour les présenter efficacement, il est conseillé de les placer souvent en bas de la colonne de gauche sous le titre « centres d’intérêt ». Vous pouvez les énumérer sous forme de puces ou les accompagner d’un pictogramme. Préciser par exemple le nombre d’années de pratique ou donner des exemples concrets rend cette section plus vivante.

Mettre en avant ses passions en entretien

Lors d’un entretien, il est malin de choisir les centres d’intérêt qui mettent en valeur des compétences que l’employeur recherche. Par exemple, la peinture peut révéler votre créativité et votre souci du détail, tandis que le théâtre montre votre aisance à l’oral et votre capacité d’adaptation.

Quelques exemples concrets pourraient être :

Voyager en précisant les pays visités,

Pratiquer le théâtre depuis trois ans avec deux représentations annuelles,

Courir depuis 2019 avec une participation au Marathon de Paris en 2024 ,

avec une participation au Marathon de Paris en , Apprendre en autodidacte avec Python & JavaScript tout en contribuant à GitHub.

En fin de compte, vos centres d’intérêt vous offrent une belle opportunité pour sortir du lot dans un marché du travail bien animé. En sélectionnant soigneusement ces éléments personnels et en les présentant de manière claire dans votre CV et lors de vos entretiens, vous pouvez transformer vos passions en de solides atouts pour la suite de votre carrière.