Voiture électrique : un Français sur deux l’envisage, mais les freins demeurent

Près de la moitié des automobilistes français envisagent de remplacer leur voiture thermique par un modèle électrique. La proportion tombe à 26 % lorsqu’il s’agit d’un achat à court ou moyen terme. Temps de recharge, autonomie et prix d’achat pèsent encore dans la décision.

Une intention d’achat qui progresse, malgré plusieurs freins

Selon la troisième édition du baromètre OpinionWay pour Electra, près de la moitié des automobilistes français envisagent de passer à l’électrique. La part du diesel dans le parc automobile est passée de 53 % en 2022 à 42 % en 2024, soit 11 points de moins en deux ans.

Parmi les Français interrogés, 26 % déclarent vouloir acheter un véhicule électrique à court ou moyen terme, une proportion en hausse de 8 points en deux ans. Une autre étude OpinionWay, réalisée pour PrimesEnergie.fr, indique que 28 % envisagent sérieusement d’en acquérir ou d’en louer un dans les 24 prochains mois.

Le temps de recharge est cité comme un frein par 54 % des Français, soit 6 points de plus qu’auparavant. L’autonomie suscite aussi des réserves, même si 71 % des personnes qui envisagent l’électrique se disent prêtes à partir en vacances avec leur véhicule, quelle que soit la distance. Le prix d’achat reste un autre obstacle ; les aides publiques peuvent atteindre 7 800 euros via les Certificats d’Économie d’Énergie. Pour Aurélien de Meaux, cofondateur et président d’Electra : « Les Français ne sont pas réfractaires à l’électrique et sont prêts à l’adopter si nous parvenons à proposer une offre équivalente au thermique sur le plan de la recharge, du maillage et de la simplicité d’usage. »

Âge, lieu de vie et trajets quotidiens

Les différences entre générations apparaissent notamment dans leur rapport au prix de l’électricité. D’après le baromètre du Médiateur de l’énergie, 57 % des moins de 35 ans se disent prêts à adopter une tarification dynamique horaire, qui peut servir à ajuster le coût de la recharge. Chez les plus de 65 ans, 71 % refusent cette option.

Le lieu de vie et les trajets comptent également. Les ménages urbains disposent de réseaux de recharge plus denses que les ménages ruraux. Pour un citadin parcourant 30 km par jour, le coût d’usage avancé est de 9 euros aux 100 km en électrique, contre 12 euros en thermique. Un commercial qui roule 200 km chaque jour peut hésiter davantage.

Tarification dynamique : 41 % des Français intéressés, deux fournisseurs présents

Avec la tarification dynamique, le prix de l’électricité varie selon l’heure et les fluctuations du marché de gros. Ce marché a enregistré 513 heures de prix négatifs en France en 2025. Selon le moment choisi, une recharge pourrait coûter quelques centimes, voire ne rien coûter. Dans une enquête Mantu réalisée en septembre 2026 auprès de 2 000 foyers pour le Médiateur de l’énergie, 41 % des Français se disent prêts à adopter ce système, mais seuls 38 % en connaissaient l’existence avant qu’il leur soit expliqué.

Une directive européenne de juin 2019 impose aux fournisseurs comptant plus de 200 000 clients de proposer au moins une offre à tarification dynamique. Deux acteurs en proposent actuellement : Sobry, avec SoFlex et SoCap, et Frank Énergie. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a prolongé le régime transitoire jusqu’au 30 juin 2027.

Budget, bornes et motivations : les points à vérifier avant d’acheter

Le prix d’achat d’une voiture électrique reste élevé, même après déduction des aides. Au coût d’usage avancé de 9 euros aux 100 km, contre 12 euros pour une thermique, s’ajoutent un entretien réduit et une assurance parfois plus chère : selon Le Monde, les voitures électriques représentent un gouffre financier pour les assureurs. Sur cinq ans, un modèle électrique peut s’avérer rentable selon le kilométrage annuel et la somme investie au départ. Dans son programme pour la présidentielle de 2027, Raphaël Glucksmann propose un million de voitures électriques à 100 euros par mois.

L’accès aux bornes dépend des trajets et du lieu de résidence. Electra, élu réseau de recharge le plus fiable d’Europe par Chargemap en 2024, exploite plus de 280 stations et vise 2 200 stations en 2030. Installer une borne à domicile coûte entre 500 et 1 500 euros ; sans cette possibilité, la proximité des bornes rapides sur les trajets habituels mérite d’être vérifiée.

Parmi les Français qui envisagent l’électrique, 43 % citent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 36 % l’augmentation du pouvoir d’achat. Un véhicule d’occasion peut être envisagé si la première motivation prime ; pour la seconde, le calcul dépend des coûts propres à chaque conducteur. Le rapport qualité-prix passe avant l’origine du constructeur pour 76 % des Français. Les constructeurs chinois gagnent du terrain, même si 58 % des Français restent sceptiques quant à leur qualité.