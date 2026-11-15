Cet avion-cargo en forme d’aile volante ne mesure que 26 mètres d’envergure : les ingénieurs aéronautiques confirment qu’il pourrait redéfinir le fret aérien dès fin 2027

Airbus a fait décoller pour la première fois son A350F, la nouvelle version cargo de la famille A350, le 29 septembre. Le vol a duré environ quatre heures. Il lance une campagne de certification de neuf mois, avant une entrée en service prévue en 2027, rapporte La Dépêche.

Un cargo taillé pour défier Boeing

L’appareil affiche une charge utile maximale de 111 tonnes. Selon Airbus, sa consommation de carburant est jusqu’à 40 % inférieure à celle des avions-cargos actuellement en service, une comparaison établie par le constructeur lui-même. Avec cet appareil, Airbus cherche à renforcer sa position face à Boeing sur le marché du fret aérien.

Pendant que l’avionneur européen peaufine son gros-porteur, une start-up californienne mise sur un pari bien différent : repenser entièrement la forme du cargo.

Kona, le pari d’une start-up de San Diego

Natilus, basée à San Diego, développe un avion-cargo régional baptisé Kona. Sa particularité : il prend la forme d’une aile volante, plus précisément un avion à fuselage intégré, avec une envergure de 26 mètres. L’entreprise a lancé le projet en 2016.

Kona peut transporter 3,8 tonnes de fret, l’équivalent d’un Saab 340F, sur un rayon d’action de 1 600 kilomètres, deux fois supérieur à celui des appareils conventionnels de même catégorie. Natilus annonce aussi une consommation de carburant réduite de 30 % par rapport aux cargos classiques.

L’appareil doit sa capacité d’emport à une soute en forme de diamant, brevetée aux États-Unis, qui offrirait 60 % de volume supplémentaire par rapport aux avions-cargos conventionnels de même catégorie. Il sera propulsé par deux turbopropulseurs Pratt & Whitney PT6, un moteur à hélices parmi les plus vendus au monde, pour une vitesse de croisière de 460 km/h.

Natilus a aussi choisi des commandes de vol mécaniques plutôt qu’électriques, un choix destiné à simplifier le développement et accélérer l’arrivée de l’appareil sur le marché. Kona pourra opérer sur des pistes sommaires d’environ 800 mètres.

En 2023, plusieurs vols d’essai avec un modèle réduit ont validé les performances aérodynamiques de l’appareil. Depuis, le projet a franchi plusieurs étapes financières : en 2026, Natilus a bouclé une levée de fonds de 28 millions de dollars et décroché un contrat de 3,5 millions de dollars avec l’US Air Force pour démontrer le potentiel de l’appareil sur des missions logistiques.

La fabrication des ailes en fibre de carbone a été confiée à l’entreprise Composites Universal Group. L’assemblage final du démonstrateur à taille réelle doit débuter au printemps 2027, avec un premier vol attendu fin 2027, début 2028. Natilus vise une entrée en service de Kona en 2029.

Une fois Kona lancé, Natilus prévoit de s’en servir comme base pour développer Horizon Evo, un avion de ligne destiné au transport de passagers. Ce futur appareil, conçu lui aussi sous forme d’aile volante, pourrait transporter jusqu’à 250 passagers à une vitesse de 850 km/h, sur une distance franchissable d’environ 7 000 kilomètres.

Avec cet avion de ligne, Natilus vise directement l’Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX.