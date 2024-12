Les influenceurs pèsent près de 7 milliards d’euros en France

La Paris Creator Week, événement dédié aux professionnels de l’influence, met en lumière un secteur en pleine croissance. Une étude révèle son poids économique et les perspectives prometteuses de la création de contenu en France.

Les influenceurs, une industrie à plusieurs milliards d’euros

Les 10 et 11 décembre, Station F accueille la première édition de la Paris Creator Week. Cet événement réunit quelque 2.000 acteurs du monde de l’influence pour échanger sur les évolutions et les défis de ce secteur dynamique. L’occasion pour les organisateurs, en collaboration avec le cabinet Coherent Marketing Insights, de dévoiler une étude inédite sur la place de la « Creator Economy » en France.

D’après cette enquête, la création de contenu représentera 6,5 milliards d’euros en 2024, soit 0,16 % du PIB français. Une croissance fulgurante est attendue, avec un marché évalué à 30 milliards d’euros d’ici 2031. La France se hisse ainsi dans le Top 3 européen, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni, et devance des pays comme l’Italie et l’Espagne.

Pour Marc Lesage-Moretti, cofondateur de l’événement et influenceur connu sous le pseudonyme de Jokariz, ces chiffres marquent une reconnaissance croissante du secteur. « C’est une vraie économie, qui génère de plus en plus d’emplois », souligne-t-il. En 2024, environ 436.000 emplois directs — créateurs de contenu et freelances qui les accompagnent — dépendent de cette industrie, auxquels s’ajoutent des centaines de milliers d’emplois indirects dans des domaines aussi variés que le commerce en ligne, la logistique ou les services juridiques.

Professionnalisation et diversification des revenus

L’étude met également en avant une professionnalisation accrue des créateurs de contenu. En 2024, 24 % d’entre eux en font leur activité principale, contre seulement 15 % en 2021. Ce phénomène s’accompagne d’une diversification des revenus. Alors que les partenariats avec des marques deviennent la principale source de rémunération, les créateurs cherchent également à s’émanciper des seules publicités des plateformes.

En parallèle, l’émergence de l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives. Des outils d’automatisation permettent de réduire les tâches chronophages comme le montage vidéo ou la rédaction, tandis que des innovations dans la traduction et le doublage offrent des opportunités d’exportation à l’international. « L’IA va complètement casser la barrière de la langue. La France doit se positionner vite pour exporter ses talents », affirme Marc Lesage-Moretti.

Avec un taux de croissance annuel de 25 % et une industrie qui influence de multiples secteurs économiques, la création de contenu s’impose comme une véritable locomotive pour l’économie française. La Paris Creator Week marque un jalon important pour cette filière en pleine mutation.