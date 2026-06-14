Peu de gens le savent : ce que signifient vraiment les lettres AA et AAA sur vos piles, et pourquoi les fabricants n’expliquent jamais ça

Les piles AA et AAA sont partout : télécommandes, jouets, lampes de poche. Pourtant, peu de gens savent ce que signifient ces lettres. Le système remonte au XXe siècle, quand il a fallu un repère commun pour distinguer les formats, explique le magazine argentin TN. Reste à comprendre d’où viennent ces noms et pourquoi la taille et la capacité changent l’autonomie des appareils.

D’où viennent les piles AA et AAA ?

Au début du XXe siècle, l’électronique se développait et chaque fabricant avait son propre format de pile. La compatibilité devenait un casse-tête pour les utilisateurs. Une nomenclature standardisée a fini par s’imposer pour y remédier.

Les formats A, B, C et D ont été définis, de la plus petite pile à la plus grande. La miniaturisation des appareils a ensuite fait apparaître des variantes plus réduites : AA, AAA et AAAA.

Les piles A et B équipaient autrefois les radios et les premiers appareils électroniques. Elles ont disparu petit à petit avec les semi-conducteurs, qui ont réduit le besoin de grosses batteries. On ne les croise plus guère aujourd’hui, sauf dans du matériel ancien ou chez des collectionneurs.

À quoi servent les AA et les AAA

Les piles AA et AAA, appelées aussi LR06 et LR03, sont les plus répandues. La AA fournit 1,5 V pour une capacité de 2 850 mAh, un bon compromis entre puissance et encombrement. On la trouve dans beaucoup d’appareils domestiques : télécommandes de télévision, souris sans fil, entre autres.

La AAA a la même tension mais une capacité plus faible, 1 250 mAh. Plus fine et plus légère, elle équipe des appareils de petite taille comme certaines télécommandes et gadgets portables. Pour les appareils les plus compacts, il existe encore plus petit : la AAAA.

Quelles technologies derrière les AA et les AAA ?

AA et AAA se distinguent aussi par leur chimie. Les alcalines sont les plus courantes à la maison, avec des performances correctes. Les piles au lithium tiennent mieux dans les conditions difficiles, par grand froid ou en cas de forte demande, mais elles coûtent plus cher. Les salines sont les moins chères, et les moins performantes des trois.

En pratique, les deux formats partagent la même tension, mais la AA stocke plus d’énergie parce qu’elle est plus grosse. Elle convient donc aux appareils qui doivent tenir longtemps, là où la AAA prend le relais quand la place manque ou que la consommation reste faible.