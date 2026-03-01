Leslie Wexner, une fortune de 9 milliards et l’ombre de Jeffrey Epstein

La fortune de Leslie Wexner, estimée autour de 9 milliards de dollars, s’inscrit dans une trajectoire emblématique du capitalisme commercial américain, mais elle reste aujourd’hui indissociable de son ancien lien avec Jeffrey Epstein, dont il fut le principal client et mécène financier pendant près de deux décennies.

Un empire bâti sur la révolution du retail américain

Leslie Wexner construit sa richesse à partir de 1963 avec la création de The Limited, chaîne de prêt-à-porter conçue pour exploiter l’essor des centres commerciaux américains. Son intuition repose sur une industrialisation du commerce vestimentaire : standardisation des magasins, analyse fine de la clientèle et rotation rapide des collections. Le tournant décisif intervient en 1982 avec le rachat de Victoria’s Secret, qu’il transforme en marque mondiale en combinant marketing émotionnel, univers visuel cohérent et segmentation précise du marché féminin. Pendant deux décennies, l’enseigne devient le moteur principal de la création de valeur du groupe L Brands et l’assise de sa fortune personnelle.

Une fortune consolidée par la finance patrimoniale

Au fil du temps, Wexner convertit son capital entrepreneurial en patrimoine financier durable. Il conserve des participations stratégiques dans ses entreprises, développe un important portefeuille immobilier et structure ses actifs via fondations et holdings patrimoniales. Cette transformation explique que, malgré le recul de Victoria’s Secret dans les années 2010 et son retrait progressif des fonctions exécutives, sa richesse demeure aujourd’hui comparable à celle des grands tycoons mondiaux du commerce.

La relation avec Jeffrey Epstein, clé de son exposition médiatique

C’est toutefois sa relation avec Jeffrey Epstein qui a profondément marqué sa réputation récente. Dans les années 1980, Epstein devient son conseiller financier personnel et obtient un niveau de confiance exceptionnel, allant jusqu’à gérer une partie de ses actifs et à administrer certains biens immobiliers. Cette proximité permet à Epstein d’acquérir une crédibilité sociale et financière qu’il utilisera pour se constituer un réseau de clients fortunés. Wexner affirmera plus tard avoir rompu avec lui au milieu des années 2000 après avoir découvert des irrégularités financières, évoquant notamment des détournements de fonds et la prise de contrôle abusive d’actifs.

Rupture tardive et impact durable sur son image

Lorsque l’affaire Epstein éclate publiquement à grande échelle à partir de 2019, l’ancien lien entre les deux hommes devient un sujet majeur d’attention médiatique. Bien que Wexner n’ait jamais été poursuivi pénalement dans le cadre des crimes d’Epstein, la profondeur de leur relation passée, la délégation de pouvoir qu’il lui avait accordée et le rôle déterminant qu’il a joué dans son ascension financière ont nourri de nombreuses interrogations. Cette situation a contribué à son retrait progressif de la vie publique et à une discrétion accrue dans ses engagements institutionnels et philanthropiques.

Une fortune intacte mais une postérité brouillée

Aujourd’hui, Leslie Wexner demeure l’un des plus riches entrepreneurs issus du commerce de détail américain, avec un patrimoine estimé autour de 9 milliards de dollars. Toutefois, son héritage public ne se limite plus à la construction d’un empire commercial performant : il reste durablement associé à l’affaire Epstein, illustrant comment, dans l’économie contemporaine, le risque réputationnel peut redéfinir la mémoire d’une réussite financière pourtant considérable.