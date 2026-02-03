L’inflation chute en France en janvier 2026

En janvier 2026, l’inflation en France retient toute l’attention des consommateurs comme des acteurs économiques. Après une année 2025 déjà marquée par une désinflation progressive, les données publiées début février montrent un mouvement plus franc. Selon les statistiques officielles, la hausse des prix reste limitée.

Inflation en France en janvier 2026 : un net ralentissement annuel des prix

L’inflation en France en janvier 2026 s’inscrit dans une dynamique de décélération très marquée. En rythme annuel, la hausse des prix à la consommation atteint seulement 0,3 %. Ce chiffre tranche avec le niveau observé un mois plus tôt, puisque l’inflation en France s’établissait encore à 0,8 % en décembre 2025. Ce ralentissement rapide traduit une moindre pression sur les prix, dans un contexte de normalisation progressive de l’économie française.

Selon les estimations provisoires de l’Insee publiées début février 2026, cette inflation en France en janvier est principalement freinée par l’évolution de plusieurs postes de dépenses courantes. Les prix de l’énergie continuent de se stabiliser, tandis que certains biens manufacturés enregistrent des variations limitées. Dans ce contexte, la consommation des ménages bénéficie d’un environnement de prix plus favorable, même si les niveaux restent supérieurs à ceux observés avant la crise inflationniste des années précédentes.

Par ailleurs, l’inflation en France en janvier 2026 est également mesurée selon la norme européenne. L’indice des prix à la consommation harmonisé affiche une progression annuelle de 0,4 %, contre 0,7 % en décembre. Cette évolution confirme que la France se situe dans une phase de faible augmentation des prix, en ligne avec plusieurs économies européennes. L’inflation ressort ainsi « en-deçà du consensus », ce qui a surpris une partie des économistes, d’après Boursorama.

Ce recul mensuel de l’inflation en France en janvier 2026 s’explique par plusieurs facteurs conjoncturels. Les soldes d’hiver jouent un rôle important sur les prix des produits manufacturés, notamment dans l’habillement. De plus, certains services affichent des tarifs en léger retrait, ce qui contribue à alléger le panier moyen de consommation. Dans ce contexte, la consommation des ménages bénéficie d’une respiration temporaire après les hausses accumulées ces dernières années.

Inflation en France en janvier 2026 : nouvelle base de calcul

L’inflation en France en janvier 2026 s’inscrit également dans un cadre méthodologique renouvelé. À partir de ce mois, l’indice des prix à la consommation change de base de calcul. La nouvelle référence fixe l’année 2025 à base 100, remplaçant l’ancienne base 2015 utilisée depuis une décennie. Ce changement, commun à l’ensemble des pays de l’Union européenne, vise à mieux refléter les habitudes de consommation actuelles.

Selon Allnews, « à compter de janvier 2026, les indices de prix à la consommation sont présentés en moyenne 100 en 2025 ». Cette évolution technique n’altère pas le diagnostic sur l’inflation en France en janvier 2026, mais elle améliore la précision des comparaisons dans le temps. Les pondérations sont ajustées pour mieux tenir compte des dépenses réelles des ménages, notamment en matière de logement, de transport et de services.