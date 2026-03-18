Lire l’économie autrement : la guerre invisible des entreprises et des États

Suivre les indicateurs économiques, décrypter les politiques monétaires ou analyser les résultats des grandes entreprises ne suffit plus à comprendre les rapports de force contemporains. Une partie décisive de la compétition économique mondiale se joue désormais hors du champ visible : dans la maîtrise de l’information, l’influence normative, les stratégies d’acteurs et la capacité à orienter les règles du jeu.

C’est précisément cette réalité que met en lumière Nicolas Moinet, spécialiste de l’intelligence économique, à travers sa trilogie Les Sentiers de la guerre économique, publiée chez Valeurs Ajoutées Éditions. Une œuvre qui propose aux dirigeants, analystes et citoyens une grille de lecture essentielle pour comprendre les dynamiques profondes de l’économie contemporaine.

Dans L’École des nouveaux « espions », l’auteur révèle que de nombreux phénomènes souvent perçus comme isolés — captation d’informations stratégiques, débauchage ciblé de talents, instrumentalisation de normes — s’inscrivent en réalité dans des stratégies structurées. L’information n’est plus seulement un outil de décision : elle devient une arme. Dans un monde où la donnée est centrale, le renseignement économique s’impose comme une compétence clé pour les entreprises comme pour les États.

Avec Soft Powers, deuxième volet de la trilogie, l’analyse se déplace vers des terrains plus diffus mais tout aussi déterminants. Normes techniques, droit international, influence culturelle, récits médiatiques : autant de leviers qui permettent de structurer durablement un avantage concurrentiel sans confrontation directe. Ces « échiquiers invisibles » façonnent les marchés en profondeur, bien au-delà des simples rapports de prix ou de productivité.

Enfin, dans De la compétition à l’affrontement, Nicolas Moinet montre que cette guerre économique feutrée tend à se durcir. Les enjeux ne concernent plus seulement la performance des entreprises, mais touchent désormais au cœur des souverainetés industrielles, technologiques et informationnelles. Dans un contexte de rivalités accrues entre puissances — notamment entre les États-Unis, la Chine et l’Europe — la capacité à anticiper, protéger et influencer devient un impératif stratégique.

Cette trilogie s’inscrit pleinement dans les préoccupations actuelles du monde économique : relocalisation industrielle, sécurité des chaînes d’approvisionnement, souveraineté numérique, guerre des normes ou encore bataille pour le contrôle des technologies critiques. Autant de sujets qui illustrent une transformation profonde du capitalisme mondial, où la frontière entre économie et géopolitique s’efface progressivement.

Au-delà du constat, l’apport de Nicolas Moinet est aussi méthodologique. Il invite à changer de regard : ne plus seulement analyser les résultats, mais comprendre les stratégies qui les produisent. Ne plus subir les règles du jeu, mais apprendre à les influencer.