Livret A, LEP, LDDS : ce que le 1er août 2026 pourrait enfin changer pour votre épargne

En ces temps de turbulences économiques, le Livret A, emblème de l’épargne des Français, connaît des jours sombres. En un an, son taux a été drastiquement réduit de moitié, passant de 3 % début 2025 à 1,5 % en février 2026. Cette dévaluation a fait perdre de son attrait à ce produit d’épargne, historiquement le préféré des ménages. Face à cette baisse, nombre de Français explorent d’autres horizons plus rémunérateurs, mais certains indices suggèrent que la patience pourrait être récompensée cet été 2026, à l’occasion de la prochaine révision du taux.

Les taux ont chuté : que prévoir pour la révision

Le taux du Livret A est passé de 3,00 % en début 2025 à 1,50 % début 2026, marquant ainsi une division par deux en une année, rapporte Moneyvox. Cette chute brusque est liée au ralentissement de l’inflation, qui a reculé d’environ 6,08 % fin 2022 à 0,88 % fin 2025, avant d’atteindre un point bas à 0,30 % en janvier 2026. Toutefois, une légère reprise a été observée avec une inflation de 0,90 % en février 2026.

Le mécanisme de révision du taux du Livret A, basé sur la formule tenant compte de la moyenne semestrielle de l’inflation hors tabac et du taux court interbancaire €STER, permet d’anticiper potentiellement un ajustement à 1,60 % en août 2026, soit une hausse modeste de 0,10 %. Cette perspective dépend principalement de l’évolution de ces deux variables déterminantes.

Les facteurs en jeu et ce que ça peut changer

La première variable déterminante est le taux court interbancaire €STER, qui s’est stabilisé autour de 1,93 % depuis décembre dernier. Tant que la Banque centrale européenne (BCE) maintient son taux de dépôt à 2,00 %, une modification du €STER demeure improbable à court terme. La seconde variable est l’inflation hors tabac, qui, après avoir chuté de manière significative, semble entamer un léger rebond. Les chiffres définitifs de l’Insee confirment cette tendance, mais les experts restent prudents quant à la possibilité d’un véritable redressement.

Pour le Français moyen, un épargnant détenant un solde de 7 500 € sur son Livret A pourrait envisager un gain d’intérêts de 7,50 € sur le semestre suivant si une hausse légère est effective. Toutefois, cette amélioration serait modérée et reste soumise à l’évolution des conditions économiques.