Livret A, LEP, LDDS : ces nouveaux taux au 1er février risquent de décevoir des millions d’épargnants

Le paysage de l’épargne en France évolue pour 2026, et plusieurs produits d’épargne réglementés sont concernés. Ces révisions touchent les taux d’épargne de plusieurs livrets et vont modifier directement le rendement de ces placements. D’après MoneyVox, ces ajustements prennent effet à partir du 1er février 2026, après une annonce officielle le 15 janvier 2026. Les mesures ont pour but de s’adapter à la situation économique actuelle et de continuer à protéger le pouvoir d’achat des épargnants.

Ce qui change pour les livrets administrés

Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) voient leur taux porté à 1,50 % dès février. Le calcul initial donnait 1,40 %, mais une recommandation du gouverneur de la Banque de France, suivie par le Ministère de l’Économie et des Finances, a permis un arrondi à la hausse, d’où 1,50 %. Le ministre Roland Lescure a indiqué que, malgré une « légère baisse », ces taux restent supérieurs aux prévisions d’inflation.

Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) passe de 2,70 % à 2,50 %, conservant sa place comme produit attractif pour les ménages modestes qui en bénéficient toujours. Le Compte Épargne Logement (CEL) est réduit de 1,25 % à 1 % : la règle veut que ce taux soit égal aux deux tiers du taux du Livret A.

Les livrets jeunes relèvent de la politique commerciale des banques, mais ils doivent rester au-dessus du taux du Livret A, afin de rester attractifs. Pour les Plan d’Épargne Logement (PEL) ouverts en 2025, le taux reste fixé à 2 %, soumis aux conditions fiscales en vigueur, incluant prélèvements sociaux et impôt sur le revenu.

Pourquoi ces changements et à quoi s’attendre

Le gouvernement souhaite maintenir la sécurité de l’épargne tout en modérant les rendements dans une période de baisse des taux. Roland Lescure a souligné que la nouvelle grille permet à la France de « poursuivre la baisse du taux du Livret A » tout en garantissant la protection du pouvoir d’achat. L’objectif est double : garder des produits d’épargne compétitifs et soutenir les ménages, notamment les plus modestes.

Malgré l’évolution des taux, le LEP reste une valeur sûre pour les foyers éligibles : pour 2026, il demeure le produit le plus généreux avec 2,50 %. Le Livret A et le LDDS restent, eux, des choix privilégiés pour les placements sans risque, fixés à 1,50 %.