&#8226;

Livret A, LEP, LDDS en doublon : cette erreur d’épargne peut vous coûter très cher

D’ici 2027, la France va interdire la détention de plusieurs livrets d’épargne.

Photo of author
Léo Charcosset
Publié le
Lecture : 2 min
0
Livret A, LEP, LDDS en doublon : cette erreur d’épargne peut vous coûter très cher
Livret A, LEP, LDDS en doublon : cette erreur d’épargne peut vous coûter très cher | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

En France, les livrets d’épargne réglementée ont longtemps été un refuge pour beaucoup d’épargnants. Mais l’approche de 2027 va changer la donne : il est prévu d’interdire de détenir plusieurs exemplaires du même livret, confirme RMC. Cette mesure, en préparation, vise à corriger des pratiques répandues mais illégales et à faire respecter les règles par chaque contribuable.

La règle évolue pour plusieurs livrets

La multi-détention concerne des produits comme le Livret A, le LDDS (Livret de développement durable et solidaire), le LEP (Livret d’épargne populaire), le PEL (Plan épargne logement) et le Livret Jeune. Le Livret A est déjà soumis à des contrôles depuis le 1er janvier 2013 : les banques doivent vérifier l’absence de doublons chez les titulaires au moment de l’ouverture. L’extension de cette obligation à d’autres livrets est prévue pour le 1er juillet 2027.

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) joue un rôle central, notamment grâce à son fichier regroupant tous les comptes de paiement, qui aide les banques à appliquer les règles. MoneyVox rapporte qu’à ce jour, seul le Livret A fait l’objet d’une vérification systématique.

Ce que ça change côté argent et loi

Les plafonds des livrets restent ce qu’ils sont : le Livret A est limité à 22 950 €, ce qui peut générer jusqu’à 495 € d’intérêts annuels, et un LDDS détenu en complément peut rapporter jusqu’à 259 €. Le LEP s’adresse aux personnes ayant un revenu inférieur à 22 823 € et offre un taux d’intérêt de 2,70 %. Les intérêts de ces livrets sont exonérés d’impôts, ce qui rend ces produits attractifs.

Mais la détention illégale de doublons peut coûter cher : une amende équivalente à 2 % de l’encours du compte illégal est prévue, plus l’obligation de restituer les intérêts perçus. Cette sanction vise à dissuader les détenteurs de dépasser les limites légales.

Pratiques observées et contrôles à venir

Pour optimiser leur rendement, certains ont tenté d’ouvrir plusieurs comptes dans différentes banques. Ces pratiques sont décrites comme « parfaitement illégales et répréhensibles », même si, jusqu’à présent, les contrôles n’ont pas toujours été généralisés. L’administration fiscale reste cependant en mesure de détecter ces fraudes à tout moment grâce à des contrôles spontanés.

Il est permis d’avoir un Livret A en combinaison avec un LDDS ou un LEP, à condition que chaque type de produit soit unique pour chaque personne. Dans un même foyer fiscal, un couple et un enfant peuvent ainsi légalement posséder trois Livrets A distincts, un pour chacun.

L’application plus stricte des règles à partir de 2027 montre la volonté de l’État d’avoir une gestion plus transparente des livrets. Les épargnants devront rester informés pour éviter des pénalités coûteuses.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Livret A, LEP, LDDS en doublon : cette erreur d’épargne peut vous coûter très cher

Livret A, LEP, LDDS en doublon : cette erreur d’épargne peut vous coûter très cher

Crédit d’impôt de janvier 2026 : l’argent qui devait tomber pourrait disparaître. Voici pourquoi

Barème de l’impôt réindexé : pourquoi votre impôt n’augmentera pas

Crédit d’impôt de janvier 2026 : l’argent qui devait tomber pourrait disparaître. Voici pourquoi

Crédit d’impôt de janvier 2026 : l’argent qui devait tomber pourrait disparaître. Voici pourquoi

Votre maison de vacances peut être squattée du jour au lendemain… et la loi ne vous protège pas

Sous-location illégale : les propriétaires peuvent agir contre AirBnb

Salaire En 2026 Les Entreprises Privilegient Lallocation Fine Plutot Que La Hausse Uniforme

Salaire : en 2026, les entreprises privilégient l’allocation fine plutôt que la hausse uniforme

Mi-janvier, un virement inattendu tombe pour 9 millions de Français : qui va en profiter ?

Mi-janvier, un virement inattendu tombe pour 9 millions de Français : qui va en profiter ?

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly