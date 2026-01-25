Livret A, LEP, Livret Jeune : la vraie somme que vous toucherez après le 1er février 2026

Les nouveaux taux des livrets réglementés pour 2026 viennent d’être annoncés, et ça modifie le paysage de l’épargne en France. Beaucoup de Français utilisent ces produits au quotidien ; voyons exactement ce qui change et ce que ça signifie pour vous en tant qu’épargnant.

Nouveaux taux et dates d’entrée en vigueur

À partir du 1er février 2026, le taux du Livret A sera abaissé à 1,5 %, contre 1,7 % auparavant, confirme Le Figaro. Ce taux devra d’abord être confirmé par un décret réglementaire à venir.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a vu son taux baisser à 1,5 % dès le 1er janvier 2026, et le Livret Jeune applique également un taux minimal de 1,5 %. Le Livret d’épargne populaire (LEP) est passé de 2,7 % à 2,5 % à compter du 1er janvier 2026, tandis que le Compte épargne logement (CEL) a vu son taux retomber à 1 %.

Le contrôle automatisé de la multidétention (outil prévu pour réguler et vérifier la détention multiple de livrets par un même titulaire) voit son entrée en vigueur reportée au 1er juillet 2027.

Ce que ça change pour les rendements et l’éligibilité

Chaque produit d’épargne réglementé est affecté individuellement par cette révision des taux.

Pour un Livret A à 1,5 % , les gains annuels peuvent être estimés à environ 344,25 € .

à , les peuvent être estimés à environ . Le LDDS offrirait un gain de 180 € à son plafond.

offrirait un gain de à son plafond. Le LEP pourrait rapporter 250 € pour un plafond de 10 000 €.

Le Livret Jeune reste réservé aux 12 à 25 ans, avec des restrictions sur les retraits selon l’âge. La fiscalité avantageuse de ces livrets demeure : ils sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Exception : pour les CEL ouverts depuis 2018, les intérêts sont soumis à l’imposition.

Que faire face à ces changements

La baisse des rendements pose la question de savoir s’il faut garder son argent sur ces livrets. La réponse dépend de vos objectifs financiers et de vos besoins de liquidité.

Le Livret A et le LDDS à 1,5 % peuvent encore servir de fonds de précaution pour des besoins imprévus (liquidité immédiate, sécurité). Pour un horizon d’épargne plus long, l’ouverture d’un Plan Épargne Logement (PEL) au taux de 2 % peut être intéressante. Ceux qui cherchent des solutions long terme peuvent aussi envisager, pour des sommes non nécessaires à court terme, de basculer une partie vers des alternatives au Livret A.